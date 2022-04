María del Monte publica nuevo disco de sevillanas después de 14 años

"Tenía dos planes, meterme en un rincón y no salir de él o refugiarme en la música y enriquecerme el alma", así expresaba María del Monte lo que ha supuesto el proceso de creación de su nuevo trabajo, Todo vuelve, un disco compuesto de once sevillanas que verá la luz el próximo 29 de abril, víspera de la Feria de Abril, y que la cantante ha presentado en la Fundación Cajasol en la mañana de este jueves 21 de abril, un día "trascendental" para ella.

Acompañada de amigos y un ambiente muy de Feria de Abril (el patio de la fundación estaba decorado como una caseta), María del Monte no sólo ha dado a conocer el disco con el que vuelve a reencontrarse con las sevillanas catorce años después, también ha demostrado las razones por las que sigue siendo la reina de las sevillanas. "Las sevillanas son universales y no van a morir nunca; mientras yo esté aquí, lucharé con uñas y dientes para que así sea", sentenciaba al concluir la rueda de prensa.

Estos dos últimos años no han sido fáciles para la cantante, que ha tenido que vivir la dura pérdida de dos hermanos y de su madre, con la que estaba muy unida. "Este tiempo ha sido muy duro para todos y para mí no ha sido un camino fácil, pero me he refugiado en la música, que me ha dado eso de lo que la gente tanto habla: energía", reconoce la artista, que asegura haber "hecho" el disco en sólo tres tardes. "Digo hecho porque todo ha corrido de mi cuenta y han sido tres tardes porque, en cuanto tuve fuerzas para ponerle voz a los once temas, todo salió rodado", reconoce la artista.

La necesidad de reencontrarse con la música

Autora de sevillanas más que conocidas y bailadas por todos (¿quién no ha roneado alguna vez mientras bailaba aquello de Cántame en una Feria de Abril?), María del Monte se ha enfrentado a este nuevo trabajo casi como un proceso de catarsis, del que ha conocido el resultado final en la presentación del mismo. "No le doy importancia al continente, sino al contenido, por eso no he querido ver el resultado final, por eso no hice una sesión de fotos para la portada, por eso escogí ésa tan sencilla", explicaba la cantante rodeada de mantones y expresándose desde el alma.

Como la que le ha puesto a este nuevo trabajo, que nace de la necesidad de reencontrarse con la música y esa esencia que "todos hemos perdido en estos dos años de pandemia". "Hay cosas de las que que no te puedes curar nunca, hay que aprender a sobrellevarlas y por eso me refugié en la música, necesitaba ese desahogo", expresaba la artista.

Un disco con un mensaje encriptado

Compuesto de once temas, aunque ninguno lleva por nombre el título del trabajo, Todo vuelve es un mensaje encriptado, un simbolismo que sólo los más cercanos a la cantante podrán descifrar, una especie de regalo en forma de letras y códigos ocultos que sus seres más queridos tendrán la suerte de comprender mientras el resto se queda en la superficie. "Cuando me preguntan qué hay en este disco, respondo que verdad, una verdad en la que poco importa el envoltorio y a la que sólo los más allegados le encontrarán el significado", desgranaba María del Monte durante la rueda de prensa.

Con Todo vuelve María del Monte vuelve a reencontrarse con las sevillanas, un género que domina a la perfección y para el que asegura estar preparada para volver. "Después de catorce años he tenido que prepararme todos los días, aunque no tuviera ganas de ponerme a cantar, pero no podía rendirme", reconocía la artista, que asegura estar preparada para cantar delante de mil personas "o las que sean".

Sevillanas para agarrarse a la vida

El primer adelanto del disco, Mucho antes, ya vio la luz a principios de abril y ha servido de carta de presentación a un trabajo en el que María del Monte interpreta ocho sevillanas, una rumba y un tango, además muestra por primera vez un tema que tenía guardado desde hacía más de veinte años y que le apetecía grabar ahora.

Con la Feria de Abril de Sevilla y la alegría de poder celebrarla a la vuelta de la esquina, la presentación del nuevo trabajo de María del Monte es una invitación a exprimir a la vida, a disfrutar del momento y a no dejar de bailar. "Siempre hay algún plan al que agarrarse, escojan el de vivir, el de seguir adelante", concluida una María del Monte visiblemente emocionada, que brindó con todos los asistentes al finalizar la presentación.