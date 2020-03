La ficha 'Más cerca'. Paloma San Basilio. El viernes 6 a las 21:00 en el Cartuja Center. Localidades disponibles entre los 35 y los 57 euros

"El tiempo es un aliado, tardé en darme cuenta, pero durante décadas me ha demostrado que es mi amigo y trabaja y rema en la misma dirección que yo", asegura la cantante y actriz Paloma San Basilio. La veterana se presentará al público sevillano el próximo viernes, 6 de marzo, en el Cartuja Center, desde la conquista de quien ha terminado de entenderse y se muestra sin miedo. Lo hará en Más cerca, un espectáculo escrito e interpretado por la artista y que parte del disco homónimo en el que revisa algunos clásicos de su celebrada trayectoria (Juntos, Cariño mío) pero también se acerca a canciones que le han marcado a lo largo de su vida, composiciones míticas como Aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat, Ne me quitte pas de Jacques Brel, Cheek to Cheek de Irving Berlin o Yesterday de los Beatles. En Sevilla, una ciudad que para la intérprete tiene un gran valor sentimental –vivió en ella desde los ocho meses hasta los ocho años–, arranca la gira con la que regresa una de las voces más queridas de la escena española.

"Inicialmente planteé ese repertorio para un concierto, hicimos después el álbum para recoger la esencia. Queríamos un disco muy directo, muy libre, en el que el piano y la voz estuvieran en el mismo plano, que se alejara de toda esa superproducción que caracteriza a lo que se hace ahora", explica en conversación telefónica desde Los Ángeles San Basilio, que reflexiona en su espectáculo sobre cómo la edad juega a favor de quien se presta a evolucionar. "La sociedad parece decirnos lo contrario, ¿verdad? Que todo juega en tu contra si envejeces, que los años son un hándicap, pero si sabes tener la actitud adecuada, si te tomas la vida como un aprendizaje y dejas que te pasen cosas, la edad es una riqueza enorme", valora.

San Basilio ha concebido Más cerca para que los espectadores sepan "en qué se ha convertido aquella niña que saltó de la filosofía a la música", cómo le fue a esa mujer que se embarcó en las aventuras más diversas. La diva que alumbró himnos que han arraigado en la memoria colectiva, que ha protagonizado un puñado de musicales memorables, entre ellos Evita y El hombre de La Mancha, y que ha actuado "en los sitios más recónditos", en salas como el Carnegie Hall de Nueva York o el Luna Park de Buenos Aires. "Y sin embargo piensas que la gente no te conoce. Hice esta obra para explicarme", señala, "para contar todo en lo que me he convertido y para decirle al público que yo también he vivido la angustia, las ilusiones, eso que todos tenemos en la recámara".

Y la música será una "aliada" que ilustrará "cada momento vivido", que ayudará a repasar las reinvenciones de una artista inquieta que también ha encontrado refugio en la escritura –ha publicado la novela El océano de la memoria o su autobiografía La niña que bailaba bajo la lluvia– y la pintura, una faceta que se recupera para los decorados de este nuevo espectáculo.

San Basilio, que en 2016 protagonizó en el Teatro Romano de Mérida La décima musa y un año más tarde se metió en la piel de Norma Desmond en Sunset Boulevard en el Auditorio de Tenerife, vuelve aquí a interpretar un texto que irá intercalando entre las canciones. "¡Es que yo soy más actriz que cantante!", exclama. "Ya montaba verdaderos shows en casa cuando era niña, después de los almuerzos desaparecía y volvía disfrazada. Interpretar es el espacio donde puedes sacar todo lo que tiene el ser humano". De hecho, se sincera, llegó una etapa en su trayectoria en la que los conciertos a secas "se me quedaban cortos. Me dije: O busco algo más o hasta aquí hemos llegado".

San Basilio admite, de todos modos, que nunca fue una cantante al uso y nunca se ajustó a los patrones que imperaban en cada momento. "Siempre aposté por historias distintas", declara. "Cuando nadie bailaba, yo lo hacía; cuando nadie montaba shows yo me preocupaba por hacerlo. Siempre he estado ideando algo, preguntando qué podía hacer. Y cuando empecé con los musicales y llegó Evita entendí muchas cosas. Me decía entusiasmada: ¡Ya sé por qué yo estoy aquí!", evoca. "Los musicales te proporcionan la experiencia más completa sobre un escenario: tienes que cantar todos los días, en directo y sin autotune, sentir todas las emociones de un personaje...", enumera San Basilio. Aunque "al principio la gente no tenía muy claro qué era un musical y te preguntaban: ¿pero qué es, una revista?", el género registró momentos gloriosos con ella como protagonista gracias a montajes como El hombre de La Mancha, Victor o Victoria y My Fair Lady. San Basilio vive con ilusión que "hoy haya tanta gente joven y maravillosa haciendo musicales en Madrid. Y me siento muy reconocida: muchos de esos profesionales me cuentan que les atrapó alguna de mis obras. Eso es precioso".

Más cerca hilvana los diferentes episodios que han conformado la carrera, y la vida, de San Basilio. "Hablo de mi infancia en Sevilla, de mis ídolos de adolescencia, de los musicales... Y todas las canciones que interpreto tienen un sentido. Bueno, en algún momento puede haber alguna obviedad, como cuando voy a la playa y entonces toca Mediterráneo. Pero es una licencia que me permito: al fin y al cabo", dice entre risas, "este espectáculo lo he escrito yo. Una obra en la que hago memoria, pero en la que no hablo de que cualquier tiempo fue mejor, porque yo no lo pienso".