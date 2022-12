Puntos… suspensivos: Alfred Hitchcock, el maestro del suspense

Esta regla también es válida para la palabra etcétera , en su forma plena o abreviada etc., lo cual no quiere decir que nos olvidemos para siempre de estos recursos expresivos. Como subraya la RAE en la definición de suspense, en determinados contextos como "una película cinematográfica, una obra teatral o un relato", los puntos suspensivos pueden ayudar a que el espectador se quede petrificado en la butaca y que sufra en carne propia las desventuras del personaje de ficción.

La adicción al uso descontrolado de los puntos suspensivos es más habitual de lo que creemos, y no solo afecta a los más jóvenes. No obstante, en los manuales de estilo se incide en que es uno de los trastornos expresivos más fáciles de tratar. Como norma general, el consejo más efectivo es que intentemos olvidarnos de este signo de puntuación en la redacción de textos formales y académicos. En un examen escrito, en una guía de viaje, en un manual de instrucciones, en una carta de presentación, en una hoja de reclamaciones, ningún lector echará de menos la combinación perfecta de los tres puntitos.

En general, todos conocemos que tres y solo tres son los puntos suspensivos, aunque coincidan con el final de la frase. Hasta aquí, creo que no hemos descubierto América. Ahora bien, hay ciertos contextos comunicativos, donde las dudas aparecen y, como consecuencia, los textos se alejan de las normas establecidas por las instituciones encargadas de velar por la pureza del idioma:

El diccionario académico define el término suspense de la siguiente forma: "Expectación impaciente o ansiosa por el desarrollo de una acción o suceso, especialmente una película cinematográfica, una obra teatral o un relato". Como bien saben los fieles seguidores de esta columna de síndromes expresivos, no seré yo quien ose enmendar tan certera explicación. Sin embargo, en la expresión escrita, sí podríamos añadir algunas reflexiones en el uso disparatado que muchos usuarios de la lengua hacen de este estilo de redacción a través de los puntos suspensivos.

Consejo final

Algunos lectores habrán notado en las líneas anteriores mi manía por los puntos suspensivos. Sí, lo acepto. ¿Cuál es el origen de este trauma expresivo? Casi cada día, me comunico con los padres de los alumnos (se entiende padre, madre, tutor legal, guardador, ser humano responsable de la custodia del adolescente) a través del correo electrónico. Cuando el tema en cuestión no es del agrado del receptor y hemos intercambiado algunos mensajes aclaratorios, el final del combate dialéctico lo dicta el saludo definitivo: "Hola de nuevo…". Interpreten como quieran los puntos suspensivos. En mi caso, siempre respondo con un "Mil perdones. Reconozco mi error. No volverá a ocurrir" o un simple "Está aprobado". Vale…