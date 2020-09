J. K. Rowling, otra vez en la diana de los activistas 'queer'

Diana de insultos, amenazas y mofas desde comienzos del pasado verano para determinados colectivos de transexuales, la escritora británica J. K. Rowling ha vuelto a ser tendencia en redes sociales tras conocerse el argumento de su nuevo libro, Troubled Blood, que llegará a las librerías del Reino Unido a finales de este mes.

La nueva novela de la autora de la saga de Harry Potter, firmada con el seudónimo de Robert Galbraith, es un thriller sobre "un asesino en serie que se viste de mujer para aprovecharse de sus víctimas", un argumento que ha vuelto a ser visto por estos colectivos como un acto de transfobia.

La polémica entre Rowling y sus detractores, enmarcada en la confrontación dialéctica entre el feminismo radical y los activistas de la teoría queer -que se refieren despectivamente a las primeras con el acrónimo terf: Trans-Exclusionary Radical Feminist-, arrancó en junio cuando la autora escribió en su cuenta de Twitter que "eliminar el concepto de sexo eliminaba la posibilidad de muchas personas de hablar de su vida".

De inmediato, los activistas queer, cuya teoría difumina el concepto de sexo biológico considerándolo poco menos que un constructo social, acusaron a Rowling de transfobia. Pero la escritora contraatacó.

"Respeto el derecho de toda persona trans a vivir de una manera que le resulte auténtica y cómoda. Marcharía contigo si te discriminaran por ser trans. Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por ser mujer. No creo que sea odioso decirlo", apuntaba en Twitter, dando pie a una auténtica escalada de odio.

