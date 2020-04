SOS de la danza andaluza a la Junta: "ayuda inmediata" o recuperación inviable

La Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza (PAD) ha reclamado este martes a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico la adopción de "acciones urgentes e inmediatas para el rescate del sector". Según asegura esta entidad, en los últimos días se han sucedido los contactos con la Junta, que les ha trasladado su intención de elaborar un un "plan de reactivación" una vez superada la emergencia sanitaria. La PAD valora "positivamente" este planteamiento, pero teme no obstante que "cuando lleguen esas medidas sea demasiado tarde" ya.

Por ello, la asociación ha presentado a los responsables de la Consejería una batería de propuestas "de aplicación inmediata", toda vez que un informe elaborado por la PAD cuantifica en tres millones de euros las pérdidas que puede sufrir el sector en los próximos seis meses debido a la cancelación de funciones. En un campo como el de la danza, siempre en el alambre financiero, "se corre el riesgo de que no sobreviva a la situación de crisis actual ni pueda recuperarse en un futuro cercano".

Es necesario, concluye la PAD, que la respuesta de la Administración "no sólo se enfoque en las medidas de reactivación de la cultura post-crisis". De esta manera, en colaboración con otras entidades nacionales que representan a profesionales de las artes escénicas y con el asesoramiento de la jurista especializada en Cultura Eva Moraga, la asociación ha presentado tanto al Ministerio de Cultura y Deporte como a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico un documento de "medidas específicas" para el sector.

En dicho documento se explica "por qué las medidas que se han ido aprobando estos días no se adecúan a la realidad del sector de la danza, el circo y las artes de calle y no tienen en cuenta las particularidades del sector cultural". "La intermitencia, la irregularidad de la actividad y de los ingresos y su mínima capacidad de endeudamiento futuro" son algunos de los argumentos. "Además", puntualiza este documento, "se presume que los profesionales autónomos están dados de alta de manera continua y regular, partiendo de una idea concreta de empresa: aquella que mantiene una estructura fija de personal en el tiempo y con contratos estables. Sin embargo, bailarines y bailarinas, performers, artistas de circo, profesionales de la música, cantantes, actores y actrices, son contratados por cuenta ajena en el Régimen Laboral Especial de Artistas cuando tienen que ensayar y actuar. Fuera de esos períodos, no están contratado laboralmente ni dados de alta como autónomos".

Las medidas que se reclaman

Por todo ello, desde estos sectores se demanda que se modifique el Real Decreto 463/2020 para "aclarar que los profesionales autónomos cuya actividad esté relacionada con la danza y el circo y artes de calle puedan beneficiarse automáticamente de la prestación extraordinaria por cese de actividad sin necesidad de que se tenga que acreditar una reducción de la facturación del 75%".

Además, que se apruebe un fondo de emergencia para aquellos profesionales que no se encontraban de alta en el momento de la declaración del estado de alarma, se reclama que se exonere a los autónomos del pago de la cuota del mes de marzo mientras se tramita la prestación extraordinaria por cese de actividad, un fondo de emergencia de ayudas directas a empresas que cubra el pago de una indemnización del 100% de los contratos cancelados por causa de fuerza mayor, los préstamos y créditos que venzan durante el estado de alarma y al menos durante seis meses más hasta que se vuelva a la normalidad y el pago de alquileres de locales y oficinas afectos a la actividad.

Por otro lado, que se concreten fechas ciertas para los contratos y compromisos de contratación que han quedado suspendidos y se arbitre la fórmula legal adecuada para el pago por adelantado de la totalidad de los contratos o compromisos de contratación; o se realicen abonos a cuenta de las operaciones preparatorias para su ejecución de al menos un 90% del importe acordado, que se paguen urgentemente por las entidades del sector público los contratos ya ejecutados y facturados y se abonen las ayudas concedidas pendientes de pago y se suspendan, para los sectores de la danza y el circo, todos los plazos tributarios, incluidos los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias y se exonere del pago de las cotizaciones sociales a aquellas empresas y autónomos que continuen con trabajadores por cuenta ajena contratados.

Por último, la inclusión de condiciones y requisitos específicos adaptados a las circunstancias reales de ambos sectores en el acuerdo de Consejo de Ministros donde se regulen las líneas de avales a la financiación concedida por todo tipo de entidades financieras y de crédito a empresas y autónomos/as para el caso de que no se aprueben ayudas directas a estos efectos o no les sean aplicables.