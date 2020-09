Antonio Banderas: "No creo mucho en los premios"

Un Antonio Banderas definitivamente repuesto de su infección del coronavirus se plantaba este lunes en el escenario del Teatro del Soho Caixabank con su inconfundible porte atlético y un mensaje inequívoco: "No hemos dejado de trabajar un solo día. Seguimos adelante". Lo hacía en compañía de la directora ejecutiva del teatro, Aurora Rosales, y del director territorial de Caixabank en Andalucía Oriental y Murcia, Juan Ignacio Zafra, para anunciar las que serán las líneas esenciales en cuanto a producción y distribución del centro en la temporada que ahora empieza. El mismo coronavirus obliga a mantener de momento estas líneas dentro del dudoso paraguas de lo provisional a falta de que la evolución de la epidemia permita consolidar los objetivos y procedimientos: de hecho, el Teatro del Soho no presentará la temporada oficialmente hasta finales de octubre, y será entonces cuando, de nuevo si la situación lo permite, estarán adjudicadas las fechas y podrán adquirirse las entradas. Pero el objetivo este lunes era ir calentando el ambiente y despejar las dudas respecto al estado de salud del propio Antonio Banderas y de su teatro malagueño. En cualquier caso, la nueva temporada reserva para el Teatro del Soho acontecimientos como la gala de los Premios Goya que tendrá lugar el 27 de febrero y que conducirán el mismo Banderas y María Casado; y mucho antes, el próximo día 7, el Teatro Cervantes de Málaga acogerá la gala de los Premios Max en la que A Chorus Line, la producción musical con la que el Teatro del Soho celebró su inauguración en noviembre del año pasado, podría llevarse el premio al mejor espectáculo en su género. Para dar cuenta, sin embargo, de hasta qué punto es el Teatro del Soho el primer centro de atención para Antonio Banderas, el actor se expresó este lunes en estos términos: "A lo mejor esto sorprende a muchos, pero lo cierto es que no creo mucho en los premios. Con el tiempo descubres qué es lo importante y te aferras a eso. Claro que nos haría mucha ilusión ganar el Max, sobre todo a los más jóvenes de la compañía. Pero para mí no hay premio mayor que ver cada noche el público levantado después de cada función, tal y como sucedió con A Chorus Line. Como actor de teatro, aspiro a eso y vamos a poner todo nuestro empeño en volver a eso".

Los precedentes de la nueva temporada no son precisamente halagüeños: Banderas habló de "dos pequeños fracasos" al referirse a la imposibilidad de llevar A Chorus Line a la plaza de toros de Málaga en agosto y al Teatro Príncipe Pío de Madrid en septiembre, en ambos casos con la presencia del actor en el escenario. "El mundo de las artes escénicas está sufriendo mucho. El cine tiene un medio de resistencia en las plataformas, pero al teatro no le queda más opción que la experiencia en directo. Y ahí todo es muy imprevisible. En su momento hicimos todo lo posible por hacer A Chorus Line en la plaza de toros de Málaga y en Madrid, pero cuando te sientas a hacer cuentas y te topas con la realidad pura y dura. Para mover un espectáculo en el que trabajan 95 personas tenemos que tener todas las garantías, y para no acabar en un pozo financiero necesitamos tener el teatro lleno. Al no tener esta seguridad, decidimos no hacerlo. Pero creo que sí acertamos en su momento cuando movimos ficha para sacarlo adelante, porque hemos dejado claro que queremos seguir adelante con el proyecto, que seguimos trabajando".

En cuanto a la producción propia, los argumentos esenciales del Teatro del Soho para la próxima temporada serán A Chorus Line y la nueva producción musical dirigida y protagonizada Antonio Banderas, cuyo título se mantiene aún en secreto dado que la operación para la adquisición de los derechos está todavía abierta (será, eso sí, "otra cima del teatro musical estadounidense", tal y como precisó Banderas). Los ensayos de esta nueva producción comenzarán ya los próximos meses de octubre y noviembre en el mismo Teatro del Soho con idea de que el espectáculo inaugure la temporada 2021/2022 del centro, con una permanencia en cartelera de seis meses. Banderas contará con el mismo equipo artístico y técnico de A Chorus Line, por lo que, de entrada, no se celebrarán nuevos castings: "La idea es comenzar con un workshop, reunirnos ahora en octubre y noviembre para empezar a asignar papeles, llevar a cabo los primeros ensayos, tal vez hacer un adelanto en diciembre ante un público invitado, parar ahí, recuperar las funciones pendientes de A Chorus Line y retomar los ensayos ya antes del estreno en octubre del año que viene", apuntó el actor. Las "funciones pendientes" de A Chorus Line tendrán lugar durante esta temporada en Madrid y, de nuevo si la situación sanitaria lo permite, en Nueva York: "Mantenemos la intención de llevar la producción al Teatro Público de Nueva York durante cuatro semanas en cuanto sea posible. Y también existe la posibilidad de ir luego al Studio 54 de Broadway, donde podríamos estar hasta seis meses, con lo que nuestro A Chorus Line sería el primer musical en español que logra una programación semejante en Broadway. Y también hay un interés creciente en Londres por llevar el espectáculo, explicó Banderas, quien añadió: "Mi planteamiento ideal para esta temporada sería el siguiente: en octubre y noviembre, ensayos del nuevo musical. En fin de año comenzarían las representaciones de A Chorus Line en Madrid, donde podríamos estar hasta mayo. En junio o julio, las funciones de A Chorus Line en Londres. En agosto, las cuatro semanas de A Chorus Line en el Teatro Público de Nueva York. Y después, el regreso a Málaga para estrenar el nuevo musical en octubre. Pero todo queda a la espera de la evolución de la pandemia. ¿Qué era lo peor que te podía pasar si abres un teatro nuevo? ¿Una pandemia? Pues eso es justo lo que nos ha pasado a nosotros".

Semejante planificación entraña una menor dedicación de Antonio Banderas al cine, y así lo confirmó el actor malagueño, quien, eso sí, aprovechará la cancelación de las funciones de A Chorus Line en Madrid para culminar en las próximas semanas dos rodajes pendientes (entre ellos el de la producción argentina Competencia oficial, que se reanudará el 18 de septiembre con Banderas y Penélope Cruz). "En cuanto al cine, mi intención, como ya dije en su momento, es trabajar menos y mejor. Pero ahora mi principal objetivo es el Teatro del Soho", afirmó Banderas, quien, preguntado por la posibilidad de volver a dirigir y producir cine a corto plazo, respondió tajante: "Tengo algunos guiones, pero todo lo que quiero dirigir y producir tendrá lugar aquí, en el teatro". El mayor vínculo de Banderas con el cine tendrá lugar, por tanto, el 27 de febrero con la gala de los Goya que acogerá el Teatro del Soho, a la que también se refirió el artista este lunes: "La gala está sometida a la misma provisionalidad. No sabemos a qué situación nos enfrentaremos en febrero, así que tenemos un plan A, un plan B y un plan C para poder dar la mejor respuesta. Pero sí tengo claro que quiero unos Premios Goya más cortos, solemnes y sobrios. No vamos a desechar el humor, desde luego, pero no me da la gana hacer un programa de humor. Hay otras vías que podemos explorar. Pero, ante todo, necesitamos una gala más corta y, si es posible, que empiece antes. Recuerdo bien el momento en que entregué un Goya a Isabel Coixet en Madrid un domingo a las dos de la madrugada. ¿Qué sentido tiene eso? Los Oscars comienzan a las cinco de la tarde y a las nueve todo el mundo está en la calle para que cada uno continúe con la fiesta como quiera. Vamos a hacer todo lo posible para que con los Goya suceda lo mismo".

En cuanto a la división televisiva del Teatro del Soho, Soho TV, que dirige María Casado, Banderas recordó que el mismo teatro ha acogido durante todo el verano la grabación de unos programas musicales "que podréis ver muy pronto" y anunció la inmediata grabación de otro programa de entrevistas "a grandes personalidades de la política, el pensamiento y el arte". Por último, los contenidos escénicos previstos para la nueva temporada del Teatro del Soho incluyen, además del nuevo espectáculo musical, otras dos producciones teatrales propias: En la pista, la obra de John Godberg, dirigida por Marc Montserrat-Drukker con versión de Ignacio García May; y un nuevo montaje de La casa de Bernarda Alba de Lorca dirigido por Blanca Portillo "en una posible coproducción con Londres". El apartado de coproducciones incluye precisamente un espectáculo facturado junto a la Compañía Nacional de Teatro Clásico que protagonizará su actual director, Lluís Homar, y cuyo título se dará a conocer en los próximos días; además del nuevo montaje de la compañía malagueña de marionetas El Espejo Negro, la obra infantil Cris, una chica valiente, que se estrenará en el mismo Teatro del Soho. En lo relativo a la exhibición, el centro tiene previsto recuperar, especialmente a partir de enero, dos espectáculos que quedaron clausurados tras el estado de alarma decretado en marzo: Viejo amigo Cicerón, con José María Pou y la dirección de Mario Gas, y Escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín. Además, el plan previsto incluye otros montajes como una nueva producción de La gaviota de Chejov dirigida por Álex Rigola, Eva contra Eva con Ana Belén, Shock (El Cóndor y el Puma) de Andrés Lima (gran favorita para la próxima gala de los Max) y, en lo musical, el cuarteto Salut Salon y un programa de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Málaga. En octubre, si nada lo impide, se darán a conocer las fechas y se pondrán a la venta las entradas. Todo esto y, si el coronavirus lo permite, mucho más.