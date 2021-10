El bono cultural joven tendrá restricciones para contenidos digitales

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha adelantado que el bono cultural "de ninguna manera favorecerá el consumo de productos culturales que inciten a la violencia" y que además establecerá un tope para el gasto en oferta digital.

"Hay muchas cosas por concretar, pero no queremos de ninguna manera favorecer el consumo de productos culturales que inciten a la violencia y eso obliga a hilar muy fino", ha resaltado Iceta durante la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos de su departamento.

Posteriormente, ha bromeado al ser preguntado por más detalles de esta medida, ironizando con que "no se van a subvencionar snuff movies". "Cuando salga el listado, lo verán", ha resaltado, añadiendo además que el bono no estará dirigido al consumo de productos culturales nacionales.

"Estamos recogiendo muchas ideas e inquietudes, pero no le vamos a decir a la gente qué cine ir a ver: va a haber un margen entre la política europea y de Corea del Norte, pero no le vamos a decir a cada joven en qué sala gastar el dinero", ha destacado, defendiendo además de al cine español, a las plataformas como "palanca importantísima del sector".

Iceta también ha incidido en que al gasto digital de este bono cultural -que serán 400 euros anuales para jóvenes de 18 años- se "le va a poner un tope, para que la gente tenga que diversificar".

Migrantes tutelados

También ha abordado la posibilidad de que haya bono cultural para todos los migrantes tutelados que cumplan 18 años, tal y como habían pedido las ONG. "Tenemos una restricción para la gente que haya cumplido 18 años y tenemos que tener a la gente censada: ciudadanos españoles y europeos con la residencia establecida podrán optar a ello. Pero veremos cómo se hace", ha apuntado.

Los toros

También ha justificado la ausencia de los toros dentro de este bono. "Hemos tomado una decisión; tampoco entran el diseño, la moda o la gastronomía. El concepto de cultura que tenemos en el ministerio es muy amplio y hemos decidido priorizar sectores concretos como el libro, la música, las artes escénicas o la danza", ha indicado.

Iceta ha recordado que a la Fundación Toro de Lidia se la "premia cada año" y el ministerio "no tiene la idea de dirigir el bono" hacia las corridas de toros. "Lo cual no impide seguir hablando con mucha gente y habrá que valorarlo. Los toros no están contemplados no porque no sean expresiones culturales, sino porque teníamos que fijar prioridades", ha añadido.

¿Periódicos?

De hecho, Iceta ha abierto otra posibilidad, la de que el bono cultural pueda servir para pagar suscripciones de periódico. "Es una duda y una preocupación legítima, ¿preferimos que los jóvenes lean prensa?", ha puesto encima de la mesa. En cualquier caso, ha defendido que el bono cultural es "una gran oportunidad" para que los jóvenes "descubran nuevas cosas".

Otras partidas presupuestarias

El ministro ha remarcado la cantidad destinada al programa de Cinematografía, con una dotación para 2022 de 97 millones de euros, 11 más que en los PGE 2021; y dentro de este programa la dotación para el Fondo de Protección a la Cinematografía tendrá un importe de 70 millones de euros, la misma cantidad que el año pasado.

En cuanto a los programas de Museos y de Exposiciones, estos tienen una dotación conjunta de 197 millones de euros. Se incrementan aquí las dotaciones del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para posibilitar la "completa reapertura" de las colecciones permanentes y la celebración de las exposiciones temporales previstas para el año 2022 y financiar sus inversiones.

En este sentido, el Museo Nacional del Prado con una partida de 9,7 millones aumenta en 7 respecto a 2021 su capítulo de inversiones, afrontando un proyecto extraordinario, las obras de rehabilitación y adecuación museística del Salón de Reinos, última fase de la configuración del campus del Museo del Prado. Por su parte, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía incrementa en 4 millones de euros su dotación para la adquisición de obras de arte.

También se incrementan en 11 millones de euros las dotaciones para financiar a la Fundación Colección Thyssen Bornemisza, fundación pública sin ánimo de lucro cuyo fin es la conservación, estudio, pública exposición y difusión de la Colección Thyssen Bornemisza, y en la que también se exhiben obras de la Colección Carmen Thyssen Bornemisza.

20 millones de euros para Barcelona

Durante su exposición el titular de Cultura ha señalado la partida del grupo de programas de promoción cultural, que tendrá una dotación de 58 millones de euros, y destacan aquí las dotaciones para recuperar e intensificar la relación sociocultural del Estado con la Ciudad de Barcelona como capitalidad cultural (20 millones de euros).

Asimismo, la Biblioteca Nacional de España contará con una partida de 1,2 millones de euros.

Respecto a los 364 millones de euros de los fondos europeos, el ministro ha destacado los 75 millones que se destinarán a recuperar las competencias digitales del empleo en el sector cultural, los 51 millones para la recuperación del patrimonio cultural, los 10 millones para proyectos culturales en áreas no urbanas y los 25 millones para programas de aceleración de empresas emergentes en colaboración con las comunidades autónomas.