De Cádiz a Nueva York en 'La última vida de Leslie Davies'

El gaditano Fran Reyes comenzó escribiendo coplas de Carnaval antes de lanzarse al mundo de la creación literaria. Con apenas 17 años firmó la letra del coro ‘El señor de los anillos’ y más adelante llevó al Concurso del Falla las comparsas 'Érase una vez, los malos', 'Los agüita', 'El gran Cádiz' y 'Los vigilantes’. Pero Fran tenía muchas más historias que contar y en 2018 publicó su primera novela, La procesión de las almas, un thriller de época ambientado en el Cádiz de los años 40. Un año después sus dos pasiones, el Carnaval y la literatura, se fusionaron para presentar Salud, febrero y amor, una novela con las coplas gaditanas como grandes protagonistas.

El autor gaditano ha presentado recientemente su tercera novela, que en esta ocasión deja a un lado Cádiz y su Carnaval para localizarse en Nueva York, escenario de un trepidante thriller policiaco que además trata temas de candente actualidad como el racismo, la pederastia o la corrupción política. La última vida de Leslie Davies rondaba por la cabeza de Fran Reyes ya antes de viajar a la ciudad que nunca duerme y allí pudo descubrir un sinfín de detalles que darían forma a su nueva novela.

"He tenido la suerte de estar en Nueva York y es maravilloso como escenario de cualquier cosa. Me he documentado mucho sobre épocas anteriores, también he tirado del maravilloso Street View de Google para fijarme bien en todos los detalles. Pero ayuda haber ido y haberlo vivido, el ambiente, cruzarte con la gente por la calle, el olor, levantarte por la mañana y ver las pequeñas chimeneas de humo...", explica el autor.

Ubicar la acción de La última vida de Leslie Davies en La Gran Manzana fue un acto de devoción y también de necesidad, pues el escritor gaditano buscaba un giro que le alejara de los temas principales de sus anteriores trabajos, Cádiz y el Carnaval. Fran Reyes asegura que "siempre he querido escribir en Nueva York, es una ciudad que me gusta muchísimo. Pero la he escogido porque me quería alejar lo máximo posible de todo lo que he hecho previamente. Ubicarlo de nuevo en Cádiz sería repetirme y al romper con este escenario se rompe un poco con lo que la gente esperaba. Ha sido complicado porque estaba acostumbrado a escribir sobre Cádiz, Carnaval... pero me pedía el cuerpo hacer otra cosa para volver a Cádiz cuando pueda, que volveré".

Además de presentar un thriller policiaco, La última vida de Leslie Davies trata temas de candente actualidad como el racismo o la corrupción política. Y, como se suele decir, una vez más la realidad supera -o al menos iguala- a la ficción, pues tramas que ya formaban parte del libro saltaron a la primera plana y sirvieron al autor para actualizar su historia. "Había acabado de escribir el libro cuando se produjo el asesinato de George Floyd, también pasa con la trama de abuso de menores del presidente, la polémica con Trump cuando tuvo que encerrarse en la Casa Blanca... Son historias que ya estaban planteadas, pero la realidad me las ha servido en bandeja", subraya Reyes.

Actualizar su relato para adaptarse a la realidad "es una mala costumbre de la gente que hemos escrito Carnaval, buscamos actualizarlo lo más posible. Me gusta mucho como ha quedado y de hecho es el primer libro de los que he hecho que leo por afición, nunca hasta ahora me había leído un libro mío".

El fruto de su esfuerzo, de "ocho o diez horas delante del ordenador todos los días y de meses de documentación", ha dado como resultado un libro "más maduro y más trabajado", un "salto importante" en su aún incipiente carrera como escritor. "Han pasado dos años y medio desde Salud, febrero y amor porque lo he trabajado muchísimo atando cabos, es una trama muy complicada que involucra a muchos personajes. Está pensado como una serie, escrito por escenas, y tiene hasta su propia banda sonora que puede escucharse en Spotify", recuerda el autor.

Esta evolución le ha traído como recompensa el favor del público, pues La última vida de Leslie Davies "está gustando muchísimo, todos los que lo han leído se sorprenden del cambio de registro y del salto que hay de un libro a otro. Se nota una mayor madurez, una mejoría y es tal el cambio que la gente lo ha notado de verdad. Se nota mucho. Soy el primero que sabe qué fallos tiene, a la gente le ha gustado mucho más y con razón. En las firmas y eventos que he tenido me ha respaldado mucha gente y eso me anima a seguir escribiendo. Cuando no eres conocido es complicado sentarse delante del ordenador sin saber qué viene después... la única recompensa que tenemos después de muchísimas horas es cuando notas que valoran lo que estás haciendo. El mundo editorial es muy complicado. El secreto del éxito es insistir".

Aunque el final quede abierto y pueda dar pie a una segunda entrega, Fran Reyes ya trabaja en un nuevo y ambicioso proyecto, una trilogía ambientada en Andalucía y que viajará por diferentes épocas. Será una mezcla del thriller policiaco con novela histórica, un trabajo que supone un importante -y apasionante- esfuerzo documental que ha "disfrutado muchísimo". Señala que "en lo que estoy trabajando ahora mismo me gusta un montón, lo estoy disfrutando. He descubierto una Sevilla fantástica de la Edad Media y se me está haciendo súper entretenido de escribir, además de lo que he disfrutado del proceso de documentación", remata el autor.

La última vida de Leslie Davies se encuentra ya a la venta en librerías especializadas y en la web de La Casa del Libro y Agapea, entre otras plataformas.