La cena de los idiotas

Una cena puede ser un simple acto social, protocolario y salpimentado de tópicos, o un momento de aprendizaje a través del juego y la risa desinhibida. Por esta última razón, una cena entre buenos amigos siempre nos ayuda a aprender de las experiencias del ser humano; de las anécdotas inverosímiles de nuestros compañeros de mesa; de la armonía de un discurso bien hilado y, por qué no, de los patinazos lingüísticos que todos cometemos. Si al placer de la charla inteligente le añadimos el don de la autoparodia, el resultado es aún más gratificante.

En principio, querido lector, nada especial supone que un grupo de amigos se reúnan de vez en cuando para refrescar el sistema nervioso y poner en orden algunas ideas confusas, al tiempo que disfrutan de una comida sabrosa. Sin embargo, lo curioso de las cenas a las que me referiré es que los invitados son profesores en activo (y, por tanto, compañeros), encantados de reírse sin complejos de sus errores expresivos cuando eran ingenuos estudiantes. Una cena en la que cinco profesores de Secundaria organizan una velada singular para burlarse de los idiotismos verbalizados a diestro y siniestro por ellos mismos. A veces, docto lector, es necesaria la autoparodia (verdadera o fingida) para hallar una tregua al combate diario de los hombres.

Bajo estas premisas se celebró la última cena docente, donde el físico Héctor Carmelo Sanjuán deslizó una de las preguntas más idiotas que un español puede plantear al jefe de turno: "Señor Barrera, ¿cuándo cobraré las horas extras trabajadas durante el lustro pasado?". Imagina la carcajada de los presentes ante tamaña tropelía semántica. A continuación, casi sin aliento, la filóloga Inma Martín rememoró otra de las construcciones sintácticas más repetidas (e idiota) en las clases de cualquier centro educativo: "Profesora, todo lo que usted ha escrito en la pizarra con esmero y caligrafía impecable… ¿se copia?". Frases en apariencia correctas, pero de un idiotismo burbujeante. Claro que las anteriores situaciones idiotas, quedan empequeñecidas ante la brillante narración del genial Enrique Castro, al relatar la agudeza de una intervención estudiantil en una clase teórica de Educación Física. La risa casi le impide expresar la siguiente cuestión: "Profesor, hemos estado aprendiendo durante el último mes el aparato locomotor con todos los huesos y músculos fundamentales. Una duda, profe, ¿tengo que estudiarlo todo para el examen?". Idiotismos enternecedores.

¿Se puede superar?

Los idiotismos son construcciones gramaticales en apariencia correctas en el plano sintáctico y habituales en el uso de los hablantes de español. Sin embargo, desde un punto de vista semántico, denotan la falta de habilidad expresiva del emisor de mensaje. Como consecuencia, los enunciados se caracterizan por un empleo dislocado de la lengua, lo que genera frases inverosímiles y divertidísimas. Que levante la mano quien no haya empleado el famoso pleonasmo de los más cultos del lugar para dejar claro que somos nosotros, y no otros, los responsables de tan excelsas reflexiones en "Yo, personalmente, creo que…"; las concordancias imposibles en sintagmas como "a ojos vistas" (no "a ojos vista" ni "a ojos vistos") o el cruce de cables semánticos de "la discriminación positiva".

Una cena de idiotas con cara y verbo de idiotas. Yo asumo mi idiotez y, como perfecto idiota invitado al encuentro, suelo intervenir en las reuniones de idiotas con la alusión al extenuante trabajo de los docentes en las aulas de este país (España) con un mensaje motivador del tipo "estamos trabajando al 120 %". ¡Qué idiota! Claro está que me gusta acompañar esta mastodóntica afirmación mientras lleno mi copa de vino al 200 % de su capacidad (colmarla al 100 % sería una muestra de mezquindad). Tal vez, se me haya pegado la coletilla de algunos políticos que tratan al vulgo como idiotas de bajo coste. En concreto, me refiero a las expresiones que colecciona en su diario de idiotismos lingüísticos la quinta idiota (y brillante) sentada a la mesa: la dulce y british Marta Jiménez. Entre las muchísimas perlas escritas en columna aparecen "el crecimiento negativo de la economía británica tras el Brexit", "los culpables de una victoria épica en Trafalgar" o "las celebraciones a bombo y platillo de la capilla ardiente de su majestad la reina Isabel II". Idiotas sin fronteras.