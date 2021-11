'Cinco horas con Mario', cuatro décadas con Lola Herrera

Desde el 26 de noviembre de 1979, durante más de cuarenta años Cinco horas con Mario, la obra teatral escrita por Miguel Delibes, ha sido creada, diseñada, hecha a medida para Lola Herrera. La actriz vallisoletana a sus 86 años vuelve a escena para interpretar por última vez la célebre función.

La trama transcurre en marzo de 1966, Carmen Sotillo vela el cuerpo de su marido inesperadamente fallecido. En algo más de una hora y veinte somos testigos de un soliloquio en el que Menchu se desahoga abiertamente y habla sin tapujos sobre los conflictos de su matrimonio. Delibes pone ante nosotros un espejo donde se refleja fielmente gran parte de la población femenina de la década de los años sesenta, una mujer sin apenas estudios y relegada a segundo plano de por vida. Carmen, es un personaje con muchas capas y bastantes peculiaridades. Se caracteriza por ser frívola, clasista y racista. Mario, en cambio, podría asemejarse al propio Delibes. Un catedrático, escritor e intelectual que le gusta pasearse en bicicleta.

Durante el monólogo, la viuda se desliza por el escenario mientras reprocha a su marido, de cuerpo presente, la vida junto a él. Le reclama y le exige explicaciones pero el féretro no le da respuestas, y es ese silencio lo que enerva a Menchu y a su vez también la alivia porque "por una vez, ahora me vas a escuchar tú". Todos sus complejos, sus insatisfacciones y necesidades siguen siendo una voz sorda pero ahora desahogada. Carmen esconde tras sus rasgos claramente fascistas notas de color feminista, de una mujer que quiso ser libre pero que nunca la dejaron. Una joya de personaje repleto de matices, de secretos y cientos de envolturas donde no es fácil llegar al núcleo. Se tratan temas como: la economía familiar, la religión, la política o las relaciones sexuales. Pero sobre todo nos habla de otros grandes asuntos como el sentido de la vida, la soledad y la falta de comunicación de los seres humanos.

Lola Herrera navega entre las tablas como pez en el agua, Carmen Sotillo es suya, le pertenece y además la conoce muy bien. Cada gesto, cada movimiento, cada cambio de entonación, cada giro dramático es llevado a cabo por esta gran actriz con la precisión de un cirujano. 'Cinco horas con Mario' se mueve entre el drama y la comedia, inclinándose más hacia esta última. Es una obra para disfrutarla, el verbo disfrutar en su más estricto sentido de la palabra. En la que ríes a carcajada limpia y te emocionas, en la que comprendes al personaje y te alejas de él, en la que te corta la respiración y te distiende. Una obra en que la actriz traspasa las butacas, dejando al espectador absorto, conmocionado en el asiento, absorbido por ese mágico y feroz personaje.

Sin duda, un material esencial para acompañar la representación teatral, es el visionado de la película Función de Noche(1981) perteneciente al cinema vérité, cine de realidad o documental, nunca antes visto en España. El productor y la directora de la obra, José Sámano y Josefina Molina proponen a la actriz encerrarse en el camerino del teatro donde se representa Cinco Horas con Mario para tratar junto con su ex marido, el actor Daniel Dicenta, su vida en común y sus problemas matrimoniales. Una catarsis en la cual Lola, que a primera vista nada tiene que ver con Carmen Sotillo, se encuentra parcialmente identificada.

Cinco Horas con Mario es un clásico teatral pero también una obra revolucionaria por dar voz a las mujeres cuando permanecían en la sombra. Una mujer, que en este caso, es poco tolerante con su propio sexo debido a su educación y a la supremacía del hombre en aquella España inquisidora. En referencia al contexto de la obra, Miguel Delibes dijo: "Si la mujer era así, los responsables somos los hombres españoles en buena medida y, desde luego, la sociedad española".

En cuanto a los aspectos técnicos de la representación, se opta por una escenografía sobria en la que se lleva todo el protagonismo el juego de luces resaltando los momentos más álgidos de la función y la delicada música que pertenece al gran maestro Luis Eduardo Aute.

La obra que se puede ver en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta finales de noviembre, cuelga desde hace semanas el cartel de "entradas agotadas" Como noticia estelar podemos anunciar que se tiene prevista gira teatral durante el mes de diciembre. La función viajará por diversas comarcas de nuestro país, y desde luego, un lugar que no podía faltar es Andalucía. 'Cinco horas con Mario' visitará las localidades de Moguer, Utrera y Vejer de la Frontera. Un acontecimiento insólito y una oportunidad única de vibrar con un magnífico texto, de sentir sobre las tablas a un ser de otro mundo, la actriz por excelencia, Lola Herrera.