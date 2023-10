Un currículum muy hispánico

Las guías de autoayuda y los voceros de lo obvio han descubierto que una forma efectiva de combate contra el estrés laboral y el aluvión de catástrofes, profecías y hecatombes varias es compartir un café con un amigo. Pues nada, al lío.

El otro día tuve la suerte de reencontrarme con mi amigo Andrés García, conversador lúcido y siempre crítico con la nulidad circundante. Un par de cervezas (no eran horas para un café) avivan el ritmo de los temas y, tras saltar de nuestra época en el IES Velázquez a las primeras peripecias de nuestros hijos adolescentes, llegamos de golpe al fatídico sintagma “en mi trabajo”.

Todos admitimos que las diatribas contra los jefes o los colegas de profesión suelen elevar el amor propio de los acusadores, mientras pregonamos nuestra genialidad frente a la incompetencia de los otros. Sin embargo, las rubias espumosas y el bueno de Andrés me regalaron una clase magistral sobre una de las carencias más surrealista de los hispanos: la redacción de un curriculum vitae. En este punto, debo reconocer que los profesores de Lengua y Literatura no estamos al tanto del día a día de las empresas y, mucho menos, de los procesos de selección de personal.

“Mira, Jorge, sabes que siempre he defendido el estudio de la literatura y la sintaxis por el simple hecho de formar ciudadanos libres y con cierto espíritu crítico, pero no te puedes imaginar lo divertido que es leer centenares de currículums enviados por una peña sin el menor sentido del ridículo. Antes me encendía y juraba en arameo, pero ya me lo tomo como una terapia antiestrés. Dicen que, si no puedes con tu enemigo, la mejor opción es aliarte con él. Te prometo, por la gloria de mi madre, que me he convertido en un adicto a la lectura de CV. ¡Esos ratos de humor no están pagados!”.

Imaginad, doctos lectores, el tesoro que me regalaba Andrés: oro molido para un humilde filólogo encerrado en el estudio de manuales de gramática y teoría literaria. Ante mis narices se abría un artículo de pragmática lingüística y, sin duda, no iba a desaprovechar la oportunidad de grabar en mi memoria cada una de las apreciaciones y consejos de tan eximio lector. “¡Dispara, Andrés! Esta birra bien merece una lección sobre las relaciones entre la lengua española y el mundo laboral”. En resumen, una selección de pautas del señor García fueron las que despertaron mi interés: