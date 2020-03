Desmontando mitos: los fans del cine y las series de ficción no son jóvenes aburridos

El Departamento de Comunicación y Educación de la Universidad Loyola ha publicado un estudio donde define cuatro comportamientos asociados al tipo de espectador más adepto a series de televisión y películas en España. Estos factores propios del público aficionado al consumo de ficción analizados son: la experiencia, el conocimiento, el coleccionismo y el visionado.

Los investigadores miembros del grupo de Comunicación Positiva y Cultura Digital, Javier Lozano, Juan Plaza y Milagrosa Sánchez, han demostrado que los fans de series y películas se reconocen como partícipes de una experiencia que llevan más allá del contenido y que experimenta la necesidad de investigar más allá del visionado. El fan vive el consumo de una forma activa, participativa y experiencial, además de coleccionar material relacionado.

El estudio An Approach to Defining the Identity of a Media Fan no advirtió diferencias en los niveles de fans según las características sociodemográficas de la muestra de la población seleccionada para el estudio. En él, tampoco se recogen diferencias en base al sexo, nivel de estudios o edad de los encuestados. La idea era demostrar que la identidad de un fan no se corresponde con la imagen habitual del joven estudiante con mucho tiempo libre, sino que es aplicable a cualquier ámbito sociodemográfico.

La publicación en la revista Palabra Clave utiliza para el análisis de los tipos de fans una metodología cuantitativa, en base a una serie de cuestionarios realizada a 1.003 personas que cumplían criterios sociodemográficos: sexo, edad, ocupación y educación. Tratando de exponer qué características comparten los espectadores que se autodefinen como fans, así como sus diferencias.

"Los encuestados coincidían mayoritariamente en que se sentían fans de una serie o de una película cuando se sentían partícipes de esa experiencia y buscaban más información en Internet e incluso generaban contenido en redes", argumentaba Javier Lozano.