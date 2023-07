Vejer se cita con el mejor flamenco

La ficha Más información en festivalvejerflamenco.com.

El pasado año, gracias al esfuerzo y a la pasión de la bailaora y maestra Charo Cruz, con la connivencia del Ayuntamiento y de todo el pueblo y la complicidad de numerosos artistas, nacía el Festival Vejer Flamenco en la localidad gaditana de Vejer de la Frontera. En su magnífico cartel se unían artistas de primera línea y otros locales o menos conocidos, cuya promoción constituye uno de los objetivos de la muestra.

Un objetivo unido indefectiblemente a la vocación didáctica de su impulsora quien, además de bailar en grandes compañías como la del añorado maestro Mario Maya, lleva toda su vida empeñada en transmitir el inmenso legado musical y dancístico del flamenco.

Por su escuela gaditana, Cibayi, pasó la mayor parte de las figuras que hoy representan el baile de Cádiz en el panorama flamenco y, más tarde, el espacio de creación y residencia artística que desde 2011 dirige en la zona de la Muela –el Espacio Silvestre– se ha convertido en un importante referente para muchos artistas que han encontrado allí el entorno ideal para llevar a cabo sus procesos creativos.

Con ese mismo tesón, Cruz se ha propuesto hacer de un pueblo, que ya por sí mismo ha merecido el Premio Nacional de Embellecimiento, un referente del arte y de la cultura y no solo del ocio. A su éxito, no puede negarse, contribuyen sin duda también la cercanía de playas tan espectaculares como las de Los Caños, Barbate o Zahara, y la tendencia del turismo actual a combinar el turismo de sol y playa con las actividades culturales, por no hablar de la afición al flamenco de muchos de sus visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Unos mimbres que auguran a este Festival un espléndido presente y un prometedor futuro.

Y si su primera edición se celebraba del 1 al 4 de septiembre, este año la cita, con un día más, será en plena temporada veraniega, del 2 al 6 de agosto. En ellos se podrá elegir entre una veintena de propuestas, protagonizadas por algunas de las principales figuras del flamenco, que tendrán lugar en espacios tan sugestivos como el Parque de los Remedios, sede central del Festival, la Muralla de La Segur, la Plaza España o el mismísimo Castillo de Vejer.

El Parque de los Remedios acogerá a artistas ya consagrados del cante, el baile y la música en un ciclo titulado De la Noche a la Madrugá, cuya primera parte dará comienzo a partir de las 22:00 y la segunda, a partir de las 00:00. En este espacio podrán escuchar el día 2 al cantaor Jesús Méndez, digno heredero de la tradición cantaora de La Plazuela de Jerez, mientras que, al filo de la medianoche, será el singular conjunto musical Las Migas, formado por Marta Robles, Carolina La Chispa, Alicia Grillo y Laura Pacio, el que presente su último trabajo discográfico Libres, premiado con un Grammy Latino al mejor álbum de música flamenca.

Lucía Álvarez La Piñona, Premio Lorca 2023 a la mejor intérprete femenina de danza flamenca, llegará el día 3 con Insaciable, una valiente propuesta en la que aúna tradición y vanguardia y que ha triunfado en las últimas ediciones de la Bienal de Flamenco de Sevilla y el Festival de Jerez. Para completar la velada, el cante personalísimo de Tomás de Perrate, que se une aquí al dúo catalán ZA! para ofrecer una propuesta tan atrevida, ecléctica y libre como Za!+Perrate.

El día 4 será una de las jóvenes promesas del baile flamenco, Lucía La Bronce, quien nos muestre su trabajo La voz de mis oídos, acompañada de la guitarra de Alfredo Lagos y el cante de Cristina Tovar y Ezequiel Montoya. A ésta seguirá un recital de Kiki Morente, hijo y continuador de la saga del inolvidable cantaor granadino, y otro del gran cantaor de Chiclana Antonio Reyes.

Mercedes de Córdoba, otra de las grandes figuras del baile actual, ofrecerá la noche del día 5 la esencia de su baile, tradición vista desde el siglo XXI, en Sin más, una sencilla pieza en la que, como es habitual, estará acompañada de unos magníficos músicos como son Juan Campallo (guitarra), Jesús Corbacho (cante), Paco Vega (percusión) y el compás inigualable de El Oruco. El popular dúo sevillano de flamenco-fusión Los Makarines, con la voz de la madrileña Aroa Fernández y el baile de Sara Sánchez, acompañados por la guitarra de José Acedo, cerrarán la velada del sábado con Agua dulce.

Finalmente, el domingo 6 cerrará el festival el baile del gaditano Eduardo Guerrero con su Guerrero, una pieza en la que, siguiendo las enseñanzas del general y filósofo chino SunTzu, se adentra en el arte de la guerra y en sus paralelismos con las emociones de la vida cotidiana. Tras el bailaor, la última madrugá estará a cargo de Antonio Lizana (voz y saxo), un reconocido representante del nuevo Flamenco Jazz. Su concierto, en versión de cuarteto, incluye la guitarra de José Manuel León, la percusión de Ruven Ruppik y a Mawi Mateo como artista invitado.

Otro de los espacios emblemáticos de la localidad, la Muralla de La Segur, acogerá de jueves a domingo, a las 20:30, recitales de baile de jóvenes artistas que merecen un impulso para llegar a un público más amplio.

Los protagonistas de este ciclo serán: Rocío Romero (día 3) con su espectáculo De reaños, acompañada, entre otros por el cante de Miguel Lavi y la guitarra de Juan Diego Mateos; la polifacética Ana Arroyo con su tragicomedia performática Looking for a Heroine (día 4); la compañía Chicharrón Circo Flamenco, que traerá el día 5 en su carromato, de la mano de su fundador e intérprete Germán J. López, la pieza Sin Ojana, Primer Premio Panorama Circada de 2020. Y, por último, en reconocimiento a la universalidad del flamenco, el domingo 6 tendrá lugar una gala internacional protagonizada por la bailaora rusa Polly Sofia titulada 12 Tiempos.

Entre las novedades de la presente edición, el Castillo de Vejer será la sede de un espectáculo de flamenco inmersivo. En A flor de piel, que así se llama la propuesta, estarán del 2 al 6, a las 22:30, los artistas locales Paca Rodríguez, Paula Yinet, Lucía Quiñones y Carlos Carbonell (al baile), María del Tango y Ascensión Castro (al cante), Juan Manuel Fernández (a la guitarra) y Fran Mangas (al saxo y al piano).

El pistoletazo de salida del Festival, que su directora define como abierto y participativo, será un flashmob (el día 2 en la Plaza España a las 20:30), coreografiado por la jerezana Rocío Romero y al que, de seguro, se sumarán las escuelas y numerosos vejeriegos y aficionados de todas las latitudes. Una cita a la que será realmente difícil resistirse.