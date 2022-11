La invasión de los laístas y leístas: Soy filólogo, no psicólogo

Consejo final

Querido alumno, los profesores preferimos que no te escudes en excusas pueriles como "Es que yo no sé pasar a pasiva y estoy a punto de presentarme a Selectividad". No sé si has pensado que una solución eficaz sería estudiar las reglas gramaticales que rigen el funcionamiento de tu lengua materna. De igual forma, tampoco valoramos en exceso el famoso intento de llevarnos a un callejón expresivo sin salida con tus típicas reflexiones como "Papá,... perdón, profesor, es que yo suelo decir A mi madre yo le vi y A mi novia yo le quiero". ¿Estás seguro de que hablas así? ¿No te suena raro el uso del pronombre le en esas oraciones? ¿Insistes una y otra vez en que son correctas, a pesar de las reglas estudiadas en clase? Lo siento, querido alumno, soy filólogo. Quizá para este trastorno expresivo necesites a un psicólogo. Vale.