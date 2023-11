La jiennense Leticia López denuncia "falta de transparencia" en el concurso 'Inimitables'

La fama conlleva en ocasiones malos tragos, como el que le ha tocado pasar a Leticia López Aguilar, artista y periodista jiennense la pasada semana durante el transcurso de la gala final de los premios 'Inimitables' celebrada en la Gran Vía madrileña. Aplaudida por numeroso público durante sus intervenciones frente y tras las cámaras, este "tropezón" en su carrera no ha hecho sino darle más impulso para continuar con su exitosa trayectoria. De todo esto, pero también de sus inicios y de los momentos más célebres que le ha dado su don para la imitación habla con nosotros en esta entrevista.

Tu carrera como imitadora no es nueva, de hecho, acuñaste el término 'periodismo de imitación', pero ¿cómo nació esta querencia por imitar a personajes insignes de la sociedad española?

Lo hago desde pequeña. De hecho, en mi familia lo hacemos todos de forma natural. Esto viene por la parte de mi madre, que imitan francamente bien, pero no éramos conscientes de que fuera un talento. Sin apenas esfuerzo, he imitado de forma natural a personas allegadas, familiares y, por supuesto, era la que imitaba a los profesores en el colegio. Luego pensé que, siendo periodista, estaba muy al día de la actualidad y podía profesionalizar esta capacidad, así que viendo el panorama político, a veces, solo necesitas poner la voz, porque el guion ya te lo da la propia realidad.

Hace seis años protagonizaste un vídeo que se hizo viral y ya han visto más de 250.000 personas. Como parodia a 'Save Catalonia', en este 'Save Jaén' lanzas muchos mensajes clave para comprender a la sociedad jiennense. ¿Crees que sigue en boga el contenido?

Me lo preguntas en el momento álgido de la ‘Amnistía’… Por aquel entonces, en 2017, reclamaba atención para nuestra tierra estableciendo un paralelismo con el referéndum del 1 de octubre. Era el monográfico informativo en todos los medios de comunicación, sus problemas, siempre tienen el foco de toda la nación. Seguimos, ya no sé si igual o peor… A nosotros nadie nos hace caso, seguimos siendo olvidados hasta por nuestra Junta, que nos deja atrás en presupuestos, pero se convocan manifestaciones en Jaén por el motivo de la amnistía. No salimos a reclamar por las (in)comunicaciones que tenemos, por el tren de 4 horas insoportables que hace más de 10 paradas hasta llegar a Madrid, con suerte, porque rara es la vez que no hay un problema. La pena no es que los medios no nos atiendan, es que ni nosotros mismos reclamamos esa atención.

Después de esa genialísima forma de dar a conocer tu talento has trabajado en programas nacionales de prestigio como el especial de Nochebuena de Telemadrid, el especial de Nochevieja de TVE con José Mota y otros programas. ¿Qué te llevas de todas estas experiencias?

Javier Quero, guionista de José Mota se puso en contacto conmigo para proponerme hacer ese año varios personajes en un proyecto que estaban preparando. Todo fue a raíz de ese video que se viralizó, en ese momento tenía un videocasting con imitaciones en mi canal y eso les llamó la atención a sus guionistas.

Trabajar con profesionales a ese nivel es el mejor regalo que me ha hecho esta faceta. Entiendes por qué están arriba. Siempre digo que quien mejor me ha tratado es quien más en lo alto de la cima está. Tanto sus guionistas e imitadores, Javier Quero o Fede de Juan, me trataron de maravilla, creamos aquella "fantasía" de Manuela Carmena para el especial de Telemadrid, que cantaba con autotune y bailaba al ritmo de ‘Lo Malo’ junto a Berta Collado. Me llevo muchas risas durante las horas de caracterización en maquillaje. Y sobre todo, me llevo a alguien como José Mota, que en el primer rodaje junto a él permaneció a mi lado en exteriores a 2 grados en pleno diciembre para que estuviera tranquila delante de la cámara. Eso no lo hacen todos los directores. Cuando él estaba en el set de grabación se respiraba tranquilidad y confianza.

Una experiencia agridulce concursando en Madrid

Hace pocos días has protagonizado otro gran logro: actuar en la final del concurso 'Inimitables' en la Gran Vía de Madrid. ¿Cómo calificarías esta experiencia? ¿Qué temas tocaste en tu intervención?

La experiencia ha sido bastante agridulce. Por un lado, no sé expresar el "subidón" que es estar en el escenario de la Sala 1 del Teatro Callao. Había un lleno completo, un total de 450 personas. Se me iba a salir el corazón al subir al escenario pero el público respondía a la primera. Me interrumpían constantemente con aplausos y risas. De hecho, hubo un momento que tuve que decir que no aplaudieran tanto porque solo teníamos 7 minutos para cada actuación. Fue increíble.

El ganador se elegía a través de un sistema mixto de votación: jurado profesional y público. El jurado profesional me dio la máxima puntuación, me conformo con que alguien como Daniel Diges me otorgue el máximo, pero nos quedamos sorprendidos con la forma en la que se anunció el ganador. El año pasado se mostraban las votaciones en pantalla, la puntuación otorgada a cada participante, pero este año no ha sido así y eso ha levantado sospechas. El voto del público se llevaba a cabo a través de un QR que se proyectaba en pantalla para que se escanease y generaba un enlace para votar. Luego hemos sabido que ese enlace se podía pasar masivamente a través de grupos de WhatsApp y tenemos constancia de quién lo pasó a gente que no estaba en el teatro. Era claro que las reacciones del público no se correspondían con la actuación del ganador elegido. Cuando vea que los votos reales emitidos se corresponden con el aforo del teatro, entonces me quedará más claro, pero hasta el momento eso no ha sucedido. Lo único que se nos deja claro es que jugando limpio no ganas.

Tu faceta humorística es sobradamente conocida, con actuaciones de nivel y una capacidad camaleónica para pasar de un personaje a otro. ¿Cómo lo consigues?

Como te decía al principio, imitaba desde pequeña, pero no es suficiente. Hay que trabajar la técnica para no dañarte las cuerdas vocales. Yo no lo sabía hasta que hice un curso con el mejor en esto que es Carlos Latre. Es increíble la concepción y el conocimiento profundo que tiene, no solo de la voz, sino del cuerpo humano. Él, junto a Javier Giménez, nos enseñaron a reconocer bien el color, los matices, la tonalidad de cada voz, cómo proyectarlas de forma gutural o nasal, desde el diafragma, y cómo conseguir que la cavidad bucal la refleje de una forma u otra dependiendo, del personaje que quieras imitar.

Los inicios de una artista en pleno auge

¿Cuál fue tu primer bolo? ¿Cómo lo recuerdas?

Nunca había actuado delante de otras personas en un teatro o una sala, el miércoles fue la primera vez que lo hacía. Como le dije a Leo Harlem, el presentador de la gala, durante 16 años me subí a los escenarios para bailar, pero ese día era la primera vez que lo hacía en ese rol, en un teatro imponente como el Callao delante de 450 personas. Se me salía el corazón por la boca.

Aunque realmente, mi primer bolo no fue encima del escenario, sino encima de la tarima de clase. La directora de mi colegio (Cristo Rey) se enteró de que la imitaba, porque era sevillana con un acento bastante marcado: me hizo subir a la tarima a imitarla y yo me moría de la vergüenza, pero ella acabó riéndose y me llevé un aplauso.

¿Qué te dijeron tu familia y amigos cuando te vieron por primera vez haciendo imitaciones?

Es que en mi familia siempre hemos imitado, entonces es algo normal entre nosotros. Sí que llama la atención cuando consigo un personaje nuevo como el Dr. Sánchez Martos, el médico que salía en 'Sálvame'. Durante la pandemia lo conseguí, porque es un "personajazo" para imitar. Mis amigos siempre me han visto haciendo esto, pero es cierto que como profesional impacta más, verte en televisión caracterizada… es que yo misma me parto de risa cuando me veo así.

Este verano me pidieron a un personaje y pedí ayuda a una amiga para grabar en su jardín y contextualizarlo, aunque no le podía contar quién era. Estábamos las dos aguantando la carcajada mientras ella me cardaba el pelo con la laca. Como ya te he dicho, en mi familia no hemos sido conscientes de que esto es un talento y me sorprende cuando mis tías o las primas de mi madre, que son las que imitan, me dicen que me han visto en TV y que de dónde he sacado esa habilidad. Pues claramente, de ellas.

¿A qué personaje que aún no hayas imitado te gustaría hacerlo y por qué?

Bueno… Estoy empeñadísima en intentar sacar a Ana Rosa Quintana, pero no lo consigo. Tiene matices en su voz y en su pronunciación muy característicos, pero el timbre no acabo de lograrlo. Me daría para tanto contenido… Al final, es la gracia de imitar, conseguir voces originales que nadie haga, porque para imitar a otros imitadores haciendo los personajes que ellos clavan no tiene gracia. Eso nos lo ha inculcado el gran maestro en esto que es Carlos Latre, con quien tuve la suerte de formarme.

¿Dónde te ves en cinco años?

No sé dónde estaré. Mis dos profesiones, tanto como periodista como artista, son inestables y complicadas y ojalá te pudiera contestar con seguridad. Lo que sí sé es dónde me gustaría verme y es trabajando en televisión compaginando mis facetas tanto como periodista, en un contexto más distendido, y como imitadora.

Sobre periodismo de imitación... Una pregunta trampa: ¿con qué te quedarías, con la imitación o con el periodismo?

Ninguno de los dos son estables, ninguno me da para vivir dignamente, pero con el periodismo tengo síndrome de Estocolmo. No lo puedo dejar, no sé qué más tengo que hacer, pero es que es intrínseco a mí, viene de serie.