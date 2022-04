El Max de Honor reconoce a Alonso de Santos su amor por el teatro independiente y la comedia

Los Premios Max otorgarán su galardón de honor de este año al dramaturgo, director escénico, divulgador e intérprete José Luis Alonso de Santos (Valladolid, 1942) por todo su desempeño en el campo de las artes escénicas. El comité de estos premios que organiza la Fundación SGAE resalta su vasta trayectoria y lo reconoce "como voz de una generación del teatro independiente y experimental español, por su amor profundo al género de la comedia y su labor como ensayista y divulgador de las artes escénicas".

El dramaturgo vallisoletano recibirá el galardón el próximo 6 de junio en el Teatre Principal de Mahón durante la ceremonia de entrega de la XXV edición de los Premios Max. La ceremonia será retransmitida por La 2 de RTVE.

Tras conocer la noticia, el autor declaró recibir el premio con muchísima gratitud hacia quienes le consideran merecedor del galardón: "Este premio no es como otro cualquiera, es un resumen a la totalidad de mi carrera. La vida tiene diferentes etapas, pero este galardón es general y por eso tiene una categoría especial", admitió desde el Teatro de la Comedia de Madrid, su coliseo favorito, hogar de clásicos.

El autor lamentó en una entrevista con Europa Press la actual "censura" que existe en las artes, que es esencialmente "económica". "Antiguamente la censura básicamente era directa, te prohibían, te tachaban, tenías que ir allá a pedir permiso y la censura de ahora es más económica, a unos les dan dinero y a otros no", expresó. De esta forma, matizó que "a quien le dan" es porque "apoya al poder" y a quien "no se lo dan" es porque "no apoya".

Además, opinó que el creador "siempre lucha contra el status quo" y el artista "siempre está en contra de lo establecido". "Para los políticos un creador nunca es del todo de fiar. Un creador no es un ideólogo que imparte una doctrina, es alguien que va contra de las doctrinas, entonces somos sospechosos y creamos problemas", reflexionó.

"Para los políticos, un creador nunca es del todo de fiar. Un creador es alguien que va en contra de las doctrinas"

José Luis Alonso de Santos comenzó a interesarse por el teatro en 1960 y se apuntó en el Teatro Estudio Madrid (TEM) para recibir clases. Desde entonces, no ha parado de escribir obras como Bajarse al moro (1985), La estanquera de Vallecas (1982) o La escritura dramática (1998).

Preguntado por cómo ve el teatro en la actualidad, asegura que percibe en él "una evolución negativa" ya que "cada vez el mundo es más técnico. Antes salía alguien a cantar y bailar o a hacer teatro. Luego vino la radio y la televisión, pero ahora hay millones de ofertas de comunicación", comenta el dramaturgo. Pero el teatro, opina el creador, "tiene que ir a las suyas" aunque eso "no sea una tarea fácil" en una sociedad donde "el dinero y la burocracia son tan importantes. Hoy en día, para que alguien cante una canción, no se sabe la cantidad de permisos que tiene que pedir e impuestos que pagar. Lo que hacen los gobiernos y el sistema capitalista es ponerle a todo un precio económico tan fuerte que dependes de ellos".

El galardonado con el Max de Honor 2022 anima a los jóvenes a que asistan al teatro con el Bono Cultural que ha lanzado el Gobierno. "Cuanto más cosas se disfruten en la vida, mejor. El teatro no va a gustar a todos, ¿pero cómo sabéis si os gusta, si no habéis ido? Yo aconsejo ir a conectar con varias obras, varios autores... y ver si os gusta el teatro", concluye.