‘La joven de la perla’ de Vermeer, última víctima de los activistas climáticos

Al menos tres personas han sido detenidas este jueves en Países Bajos tras lanzar salsa de tomate cerca de La joven de la perla, del artista Johannes Vermeer, en el museo Mauritshuis, en La Haya.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo uno de los activistas contra el calentamiento global se acerca al famoso cuadro y parece que pinta encima con un rotulador, mientras otra persona vierte dentro de la camiseta del propio activista una lata con salsa de tomate.

La pintura de Vermeer no ha sufrido daños, según el Mauritshuis, que ha cerrado la sala donde cuelga el cuadro mientras la policía lleva a cabo la investigación. El resto de salas del museo siguen abiertas al público.

