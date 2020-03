Cine español, conciertos 'online' o teatro: propuestas de ocio para este miércoles

Como no podemos estar todo el día mirando la calle por la ventana para tratar de recordar que hace nada, aunque parece que han pasado siglos, teníamos una vida normal, y como además no todo el ocio pasa por el cine de superhéroes o las películas apocalípticas (lo de echar sal en la herida no es del gusto de todos), para este miércoles proponemos echar un vistazo a clásicos españoles, dedicarle un poco de tiempo al teatro o escuchar a Chris Martin, de Coldplay, versionando canciones de David Bowie. Va aquí un surtido variado de propuestas para disfrutar algunas horas.

El mayor catálogo de cine español

Hoy es un buen día para empezar a disfrutar del mes gratuito que ofrece la plataforma Flixolé utilizando el código "YOMEQUEDO". Su catálogo incluye a autores como Berlanga, Saura, Buñuel, Bigas Luna, Álex de la Iglesia o Julio Medem, y títulos como Mar adentro", Tesis, Lucía y el sexo, Mi gran noche, La lengua de las mariposas, Amanece que no es poco, La comunidad o Bienvenido Mr. Marshall. O si se prefiere, ya que están también disponibles, auténticos clásicos de otras cinematografías contenidos en el catálogo de la antigua RKO, con unos 800 títulos entre los que figuran King Kong, Ciudadano Kane, El ladrón de bicicletas o El bueno, el feo y el malo.

Kalifat, terrorismo islamista en Suecia

Entre tantas series y plataformas, hoy nos decantamos por un estreno de Netflix, Kalifat, una ficción sueca que cuenta cómo las vidas de cinco mujeres totalmente diferentes se complican y, de alguna manera, se entrelazan como consecuencia de un ataque terrorista del ISIS en Suecia.

Neil Young, Chris Martin, Camela: de todo, como en botica

Dentro de las aportaciones de músicos en la crisis del coronavirus, muchos artistas están ofreciendo conciertos en otro formato. Por ejemplo, en Youtube está disponible el reciente concierto que ha organizado Chris Martin, vocalista de Coldplay, en el que toca canciones de su grupo y versiona clásicos de Bowie (https://youtu.be/YMBK9OfsKO4). En clave española, Camela ha colgado en su canal de dicha plataforma audiovisual una serie de reinterpretaciones de viejos éxitos, como Escúchame, de 1995, cuya letra ahora dice: "Escúchame, compréndelo, quédate en casa por favor, lava las manos con jabón, por si me sales al balcón".

También hay conciertos en streaming para la jornada de este miércoles, por ejemplo el del Mantita Fest, que hará sonar en directo en los salones de todo aquel que lo desee la música de Miguel Campello (20:05 horas), Antílopez (20:45 horas) y Chiki Lora (21:05 horas).

Dentro de poco, además, los aficionados al rock podrán disfrutar de un concierto íntimo de Neil Young, auténtico clásico viviente del rock que ha anunciado este miércoles que hará muy pronto "un stream desde mi chimenea con mi encantadora esposa [la actriz Daryl Hannah] filmando". Será "una producción casera, con unas pocas canciones, para pasar un poco de tiempo juntos", ha añadido la leyenda canadiense, que colgará esta actuación, de momento sin fecha confirmada, en su página web, Neil Young Archives.

Literatura juvenil: de Blue Jeans a los clásicos contemporáneos

Para el lector juvenil que haya devorado ya toda la saga de Blue Jeans, Los Juegos del Hambre o Crepúsculo, hay una lista de clásicos que no hay que perderse antes de pasar a ser un adulto. Y uno de ellos es Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, la mejor amiga de Truman Capote, la autora de esta historia de justicia, dura y tierna a la vez. Saltó a la pantalla con Gregory Peck como Atticus Finch, un intachable letrado que provocó un aumento de vocaciones en el mundo legal.

The Hole Show, un espectáculo diferente

La productora Letsgo ofrece diariamente en su cuenta de Instagram, a partir de las 18:30, una versión en directo de su espectáculo The Hole con artistas que han participado en las distintas ediciones del exitoso show. La Terremoto de Alcorcón, Cristina Llorente, Oda Mae, Ela Ruiz o Cristina Medina son algunas de las participantes en esta iniciativa, promovida bajo el lema #saldremosdelagujero.