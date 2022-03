La lengua compañera del imperio

En estas circunstancias, las diecisiete taifas defienden en los medios de comunicación afines diecisiete maneras de ensalzar el espíritu patrio gracias a una lengua local, que garantiza el acceso a los puestos de trabajo en ciertas administraciones públicas. No obstante, a veces hay salvedades y los magnánimos gobernantes eximen del conocimiento de la lengua a aquellos subcontratados que no disfrutan de la condición de hablantes competentes del idioma oficial en la taifa de turno. Además, suelen premiar a los fieles votantes de la causa con chascarrillos incluidos en los boletines oficiales de la comunidad, país o nación correspondiente:

Ya en la segunda mitad del siglo XX, el ministro franquista Manuel Fraga hizo un paréntesis en sus baños radiactivos en aguas de Palomares y se sacó de la chistera una campaña publicitaria, que cambiaría la imagen de nuestro país (España) al otro lado de los Pirineos. Spain is different fue el lema elegido durante la dictadura para vender en el exterior las bondades climáticas, económicas y culturales presentes en la piel de toro. Por supuesto, el idioma español formaba parte de esta nueva industria del entretenimiento y la captación de divisas extranjeras. Así, no era extraño que los hijos de la pérfida Albión entonasen a la salida de los garitos londinenses el castizo estribillo de Paquito Chocolatero.

Consejo final

Si les soy sincero, ya he decidido no cabrearme y tomarme la vida con filosofía epicúrea. En este caso, mejor que yo, me permito citar el eximio director general de la empresa Isleña de Navegación, S.A., de Algeciras (que Dios lo tenga presente en sus oraciones) en su celebérrima respuesta:

“Zeñó: he recibio zu carta de fesha catorse der corriente me d’Enero. No ha sío una jartá de difisi enterarno de lo sucedío, y má o meno eztamo cazi orientao. Lo que toavía no z’entiende der tó e lo de “Que fem aquest estiu?”y ezo no lo podemos conchabá. En cuantito lo zepamo le contestaremo con musho age. Eá, zeñores, quedar con Dió”. Vale.