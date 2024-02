Sigourney Weaver, premio Goya Internacional 2024: "El '#MeToo' no iba cambiar las cosas del día a la noche"

La actriz estadounidense Sigourney Weaver, que mañana recogerá en Valladolid el Premio Goya Internacional, considera que los cambios que el cine necesita para llegar a la igualdad entre hombres y mujeres vendrán de la mano de las propias mujeres, que son las que "lograrán hacerlo". "Creo que yo lo veré. Y (en ese cambio) habrá que darle el crédito de las propias mujeres, que son las que están haciendo posible ese cambio, y si no, fíjate en la historia de Barbie, una historia de amor distinta desde un punto de vista de género", ha dicho en una rueda de prensa.

Elegantemente vestida con un traje de chaqueta verde botella, con un llamativo broche en la solapa y camisa blanca, optó por unos zapatos totalmente planos, a pesar de lo cual sobresalía al posar para las fotos entre el presidente de la Academia, Fernando Méndez Leite, y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, desde sus 183 centímetros de altura. Weaver estuvo simpática y relajada, y repitió en varias ocasiones que España le gusta mucho.

Sólo cambió ligeramente el gesto cuando respondía a preguntas sobre abusos sexuales. Lamentó enterarse por un periodista de que se haya conocido recientemente un caso de abusos por parte de un director de cine español. "Mi corazón y mi solidaridad está con estas mujeres, con las que se atreven a hablar de estas situaciones, denunciar abusos contribuye a que todas las mujeres nos sintamos más seguras".

"Sabíamos que el #MeToo no iba cambiar las cosas del día a la noche (...) y que es un problema que se da en todas las áreas. Pero cada vez hay más luz en estos casos, se ha marcado una diferencia". La actriz no ha rehuido ninguna pregunta, incluida su pésima opinión sobre la política de "extrema derecha, y de derecha", ha precisado. Y ha subrayado "el empoderamiento de las mujeres y la importancia de no dar las cosas por sentadas: de cómo se sienten las mujeres ni de su poder para decir no".

La tenacidad por bandera

Ella misma es un buen ejemplo de esta tenacidad, que ha marcado su carrera porque, en su juventud, ninguno de sus profesores de cine de cine confiaban en su talento. "Pero no me rendí", ha asegurado. "Soy muy afortunada de estar aquí, no me rendí pese a esa falta de motivación inicial", ha señalado Weaver, a quien nunca le ha importado si los personajes que le han ofrecido han sido grandes o pequeños porque para ella lo esencial es una buena historia.

"No soy una snob, no soy una intelectual, me gusta probar de todo, ciencia ficción, comedia...", ha dicho antes de señalar que, por ejemplo, el domingo por la mañana temprano se irá de España porque el lunes continúa con el rodaje de Avatar 3. En las pocas horas que permanecerá en tierra española recogerá el Goya Internacional de la 38 edición de estos galardones, un reconocimiento por el que se siente "profundamente honrada" porque tiene "una gran reverencia por la historia del cine español y mexicano".

Amor por el cine español y mexicano

La protagonista de Alien ha expresado en varias ocasiones durante la rueda de prensa su predilección por el cine de España y México, por su diversidad y, sobre todo, porque no está dominado, como el de Hollywood, por "sagas o dinero".

Es, ha señalado, un cine poco convencional y muy personal, un tipo de cine "completamente nuevo y diferente para la audiencia de Estados Unidos", con películas que han causado un enorme impacto en su país. Por eso está deseando que llegue la gala de mañana por la noche, donde espera reencontrarse con Penélope Cruz, conocer a las directoras de las películas nominadas este año, entre las que citó Creatura, 20.000 especies de abejas o Un amor, y charlar con Almodóvar y "Jota" Bayona, con el que trabajó en Un monstruo viene a verme (2016).

De Almodóvar ha destacado su cine de mujeres, de todo tipo de mujeres, con personajes "complejos y fascinantes", algo muy importante para ella porque cree que nunca se ha dado "suficiente crédito a la audiencia". "Las mujeres quieren ver mujeres en las pantallas, durante muchos tiempo solo había hombres jóvenes porque las mujeres no interesaban" a Hollywood, pero ahora hay "personajes femeninos con más facetas y apetito por ver personajes de todo tipo".

Y ha asegurado que le encantaría trabajar con el realizador manchego, especialmente ahora que ya rueda en inglés. "Mi español no es suficiente", ha asegurado con una sonrisa, ante de agregar que mañana por la noche le abordará en la gala y le preguntará: "¿Qué hay de lo mío?".