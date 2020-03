Entre la solidaridad y el temor a la piratería: el debate sobre los contenidos gratuitos

Muchísimos agentes culturales están facilitando durante estos dramáticos días diversos contenidos en abierto a través de internet para aliviar las horas de encierro en casa. ¿Es esto un acto de solidaridad y compromiso social? ¿Un motivo que nos va a invitar a todos a reflexionar sobre la verdadera importancia del trabajo de los creadores que en otras circunstancias no son tan bien comprendidos? Por supuesto, no hay duda alguna. ¿Puede acarrear también, cuando pase la tormenta, consecuencias indeseadas como lo sería, por ejemplo, un aumento de la piratería? Ese es el debate que existe ahora mismo entre algunos profesionales del sector cultural.

"No me parece que favorezca la piratería: es una situación de emergencia y se hace de manera excepcional, como un acto de solidaridad. A mí me parece todo lo contrario, que va a servir de concienciación a la gente sobre lo necesario del respeto a la propiedad intelectual", explica en declaraciones a Europa Press el director jurídico de Cedro, Javier Díaz. Díaz reitera que se trata de una "situación excepcional" en España y por ello, este tipo de iniciativas permitirá que "a todos se les haga el encierro un poco más llevadero".

En la misma línea se muestra la Coalición de Creadores, que ya ha trasladado medidas para fomentar el consumo digital legal en estos días. "Hagamos que sea muy fácil encontrar contenidos. Está habiendo una lluvia de propuestas culturales accesibles y eso se debe a que este sector es muy generoso", apunta la directora de esa entidad, Carlota Navarrete.

Los creadores están monitarizando como es habitual la actividad de piratería, si bien todavía no saben si habrá un aumento en estas fechas. "Es una de las cosas diabólicas que puede tener esta decisión, es verdad que hay un riesgo y para salvarlo dependerá de la madurez de nuestro sistema. Pero también creo que la sociedad española es madura y entiende que las cosas no se producen gratis", indica Carlota Navarrete.

Incluso desde Cedro se señala un valor adicional de los libros en este contexto. "La obra de texto, aparte de ser un producto cultural y para el entretenimiento, a diferencia del cine o la música sirve también como transmisión de conocimiento, además de que es una industria prácticamente nacional y no el pariente español de una industria internacional. Esto les ha hecho sensibles a la realidad que se está viviendo", afirma Díaz.

Club de lecturas virtuales, charlas con autores o incluso algunos títulos a libre disposición son algunas de las iniciativas desarrolladas en el campo literario, que se complementan con los conciertos gratis en streaming o con planes de suscripción gratuita a algunas plataformas de contenidos audiovisuales.

Asesoramiento a colectivos vulnerables

No sólo desde los creadores de contenidos se están ofreciendo propuestas solidarias en el mundo de la cultura. Por ejemplo, entidades de derechos de autor como SGAE, AGEDI y AIE ya han anunciado que no cobrarán cánones a la hostelería mientras dure la crisis generada por el coronavirus. A esto se ha añadido que la propia SGAE ha anunciado que asesorará a los autores más vulnerables en la petición de ayudas públicas por el COVID-19. La asociación atenderá vía telefónica y por correo electrónico a los socios para acompañarlos en el proceso de entender cómo acceder a las ayudas disponibles.

El pasado año 2019, el Área Social de SGAE atendió a más de 800 personas a través de sus diferentes programas; entre otros, ayudas de emergencia social, apoyo para el pago de vivienda o la adquisición de material óptico y auditivo.