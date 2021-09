'Company': historia de un sueño del teatro con Antonio Banderas

De pie en el escenario de su Teatro del Soho, micrófono en mano y con la claridad que caracteriza a su expresión, Antonio Banderas afirma sin medias tintas: "Hemos logrado reunir a la mejor compañía de la historia del teatro musical en España". A su alrededor, el equipo artístico de la misma compañía, reunido en semicírculo tras un ensayo, lo corrobora: Company, la producción del Teatro del Soho Caixabank del musical de Stephen Sondheim con el libreto de George Furth, tendrá su estreno absoluto en el mismo escenario malagueño el próximo 17 de noviembre con un plan de funciones que se extiende hasta marzo de 2022, con el mismo Antonio Banderas como director artístico y como absoluto protagonista en el papel de Robert, a quien Sondheim convirtió en eje central de su espectáculo. Las entradas para las funciones que se desarrollarán hasta el 30 de diciembre ya están a la venta. Con un panorama prometedor en cuanto a la evolución de la pandemia y a la disponibilidad del aforo al cien por cien, Company reúne las suficientes dosis de ilusión para espantar las adversidades que ha tenido que afrontar el Teatro del Soho desde poco después de su inauguración, justo en noviembre de 2019, y que afectaron especialmente a su anterior producción musical, A Chorus Line, que el próximo 8 de octubre llega al Teatro Calderón de Madrid con Manuel Bandera como protagonista. Y, ciertamente, el material humano implicado en Company invita a soñar y a volar muy alto.

Cuenta Antonio Banderas en su equipo con Ignacio García May y Roser Batalla (el mismo tándem proverbial de A Chorus Line) en la traducción del libreto, Arturo Díez Boscovich en la dirección musical (la Sinfónica Pop del Soho actuará en cada función con veintiséis músicos en riguroso directo), las coreografías de Borja Rueda, la (muy impactante) escenografía de Alejandro Andújar, el vestuario de Antonio Belart, la iluminación de Juan Gómez Cornejo y Carlos Torrijos, la dirección de producción de Marc Montserrat-Drukker y la asistencia en la dirección de Mamen Márquez (a su vez coach vocal), Yolanda Jiménez Polonio y Stella Banderas, a quien su padre, Antonio Banderas, quiere conservar en la órbita del Teatro del Soho para éste y futuros proyectos. El elenco de intérpretes reúne, además de a Banderas, a Dulcinea Juárez, Carlos Seguí, Albert Bolea, Silvia Luchetti, Julia Möller, Rubén Yuste, Marta Ribera, Paco Morales, Anna Moliner, Roger Berruezo, Lorena Calero, Lydia Fairén, María Adamuz, Beatriz Mur, Pepa Lucas, Mariola Peña, Nando González y Ángel Saavedra. Tanto a nivel artístico como técnico, semejante equipo cuenta en su haber con varios Premios Nacionales, Premios Max y algunos de los principales reconocimientos nacionales e internacionales del sector. A día de hoy resultaría difícil encontrar una compañía de tal calibre en España no sólo en lo referente al teatro musical, sino a las artes escénicas en toda su extensión. Una compañía gestada, ubicada y operativa en Málaga, que ya es, también, y por derecho, una verdadera capital del teatro.

Recordaba Banderas en este ensayo abierto este miércoles a los medios que la idea de subir Company a escena prendió "hace algo más de un año, en parte como respuesta a la incertidumbre que vivíamos pero también desde una convicción personal. Desde antes de abrir el teatro barajábamos cuatro o cinco títulos de referencia del teatro musical americano, y Company ha estado entre las opciones desde siempre. No dejaba de ser una jugada arriesgada, porque también Company se cuenta entre esos musicales más cultos, seguramente, menos mayoritarios, pero su influencia en la historia del teatro musical en los últimos cincuenta años, especialmente en Broadway, ha sido determinante". En este sentido, cualquier nueva producción de la obra de Sondheim "exige unos niveles de calidad muy elevados. Afortunadamente, en el Teatro del Soho tenemos la ventaja de que trabajamos sin ánimo de lucro. Queremos ganar dinero, claro, pero no para repartir beneficios, sino para reinvertirlo en nuestras producciones. Esto no entraña ninguna garantía de éxito, pero sí garantiza al espectador que asistirá aun espectáculo de la mayor calidad".

Company es, en palabras de Antonio Banderas, "un musical algo extraño. Plantea una narrativa diferente, resuelta a base de sketches, sin un hilo conductor reconocible. Obtuvimos la autorización de Sondheim para convertir esos momentos en recuerdos del protagonista, lo que nos permitirá trasladar al espectador a los años 70, justo el contexto en el que se estrenó el montaje original. Para ello, contaremos con una escenografía muy sofisticada pero, al mismo tiempo, haremos una propuesta muy teatral, incluso metateatral, con pocos objetos pero mucho trabajo actoral de mimo, casi como en una función teatral de fin de curso". Esta adopción de los elementos más puros en lo interpretativo contrasta, ciertamente, con una sorprendente recreación escenográfica de la ciudad de Nueva York, que de hecho invade el espacio vital del público y en la que el espectador verá efectos sorprendentes: luces que se encienden y apagan en los edificios, aviones y pájaros en el cielo e incluso la evolución de las horas del día en un abrumador diseño de iluminación. El cartel, obra del pintor hiperralista Luis Muñoz, representa un paisaje nevado en torno al Flat Iron neyorquino y una figura solitaria que lo atraviesa al posible encuentro de otra figura en el horizonte.

En cuanto al desarrollo de las funciones, Banderas confirmó que sigue trabajando para ajustar su agenda de rodajes con tal de permanecer en Málaga entre noviembre y marzo para protagonizar Company. Sí que se ausentará de los ensayos dentro de diez días para participar durante una semana en el rodaje de la quinta entrega de Indiana Jones junto a Harrison Ford, "lo que vamos a intentar que afecte lo menos posible al desarrollo de los ensayos de Company para que todo esté más que listo en la fecha del estreno", mientras trabaja en el doblaje de la segunda parte de la película de animación El Gato con Botas, "algo que estoy haciendo los fines de semana y que no deja de tener sus consecuencias a nivel vocal, aunque lo puedo compaginar sin problemas". Después de Company, Banderas volverá a las filas de A Chorus Line como protagonista para el definitivo lanzamiento internacional de la producción, "con una programación de un mes en Londres y una posterior estancia en el Public Theatre de Nueva York. Finalmente no podremos estar seis meses, como habíamos previsto en principio, pero sí que saldaremos esa deuda que nos había dejado la pandemia".

Expresó también Antonio Banderas una más que interesante reivindicación de los artistas del teatro musical: "En Broadway, los actores, cantantes, músicos y bailarines que hacen musicales son considerados verdaderos artistas, tanto o más que los de cualquier otra disciplina. Y me cuesta explicar por qué no se normaliza esta cuestión en España, donde percibo todavía cierto retintín desde el teatro tradicional, hablado, hacia los musicales. Yo amo ese teatro hablado, lo he hecho y lo volveré a hacer, y lo vamos a producir en este teatro. Pero a lo mejor es hora de definir el star system del musical español, porque hay talento suficiente para hacerlo. A menudo, cuando digo estas cosas, alguien me responde que si creamos un star system va a haber que pagar más a estos artistas. Bien, pues si es así yo digo que adelante". Seguramente, hacía falta alguien como Antonio Banderas para que el teatro musical fuese reconocido sin medias tintas aquí. No habrá mejor valedor para tal empresa.