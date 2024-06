¡Chollazo en PcComponentes!: el aire acondicionado más viral de Hisense ahora está rebajado más de 200€

New Mall Media

Llega el verano y con él, las temperaturas sofocantes que convierten tu hogar en un horno. Ese ventilador que apenas mueve el aire caliente y las ventanas abiertas que solo dejan pasar más calor no son suficientes. Dormir se convierte en una batalla y los días se hacen interminables en un ambiente pegajoso e incómodo. ¿No sería ideal encontrar una solución efectiva para mantener tu casa fresca y confortable durante todo el día? Pues existe y está al alcance de tu mano: el aire acondicionado split.

Pero no cualquiera vale, y entre todas las opciones destaca el aire acondicionado split Hisense Luso Connect KC35YR03. Este equipo no solo enfría tu hogar, sino que también se adapta a tus necesidades diarias con tecnología avanzada que simplifica tu vida. ¿Lo mejor de todo? Ahora puedes adquirirlo con un increíble descuento del 35% en PcComponentes. No dejes pasar esta oportunidad para mejorar tu calidad de vida y disfrutar de un ambiente ideal en tu hogar.

Gracias al aire acondicionado split Hisense Luso Connect KC35YR03, disfrutarás de un espacio con una temperatura perfecta. Con su elegante diseño en blanco y funciones avanzadas, este dispositivo no solo mantiene tu hogar en la temperatura perfecta, sino que también ofrece un confort insuperable.

Gracias a su conectividad Wi-Fi, el Hisense Luso Connect te permite controlar todas sus funciones desde tu smartphone o tablet. Desde la oficina, el parque o incluso desde la comodidad de tu sofá, puedes ajustar la temperatura, encenderlo o apagarlo, y activar el modo de ahorro de energía. ¿Vas de camino a casa y quieres encontrar un ambiente fresco? No hay problema, simplemente enciéndelo desde tu móvil y prepárate para relajarte.

Este aire acondicionado no solo enfría, sino que también combate la humedad con su función de deshumidificación. Los días pegajosos de verano, en los que la ropa parece nunca secarse, serán cosa del pasado. Además, el modo noche reduce el ruido y la intensidad de las luces, asegurando un sueño tranquilo y reparador. Es ideal para quienes tienen el sueño ligero y necesitan un ambiente silencioso para descansar profundamente.

El Hisense Luso Connect también cuida de tu salud con su eficiente filtro de aire, atrapando polvo, polen y otros alérgenos. Esto es especialmente beneficioso si tienes mascotas en casa o sufres de alergias, manteniendo el aire limpio y puro.

Con una capacidad de refrigeración de hasta 4000 W y un sistema de calefacción que alcanza los 4200 W, este aire acondicionado es perfecto para cualquier estación del año. Además, su eficiencia energética A++ te asegura un menor consumo eléctrico, lo que se refleja en tus facturas de luz.

Ahora, puedes disfrutar de todas estas increíbles características con un descuento de 210 euros. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu hogar en un refugio de confort y frescura con el aire acondicionado split Hisense Luso Connect KC35YR03. ¡Tu comodidad y bienestar lo agradecerán!