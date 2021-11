Muere la escritora Almudena Grandes a los 61 años

La escritora, guionista y columnista Almudena Grandes ha fallecido este sábado a los 61 años a causa de un cáncer. Así lo ha confirmado la Cadena Ser, donde colaboraba como contertulia en la sección Hoy por Hoy.

Grandes (Madrid, 1960) se dio a conocer en 1989 con Las edades de Lulú, reconocida con el XI Premio La Sonrisa Vertical. y llevada al cine por Bigas Luna. Desde entonces su prolífica obra no ha dejado de cosechar éxitos, con títulos como Te llamaré Viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires difíciles, Castillos de cartón, El corazón helado y Los besos en el pan.

Reconocida como una de las autoras más importantes de la literatura contemporánea en español, ha recibido también numerosos galardones como el Premio de la Fundación Lara, el Premio de los Libreros de Madrid y el de los de Sevilla, el Rapallo Carige y el Prix Méditerranée.

En 2010 publicó Inés y la alegría (Premio de la Crítica de Madrid, el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz), primer título de la serie Episodios de una Guerra Interminable, a la que siguieron El lector de Julio Verne (2012), Las tres bodas de Manolita (2014), Los pacientes del doctor García (2017; Premio Nacional de Narrativa) y La madre de Frankenstein (2020).

Además de escritora, Almudena Grandes era columnista habitual del diario El País y contertulia en la Cadena Ser. En el aspecto más personal, la autora compartía su vida con el también escritor Luis García Montero, con el que tuvo tres hijos. Madrileña de nacimiento, guardaba grandes vínculos con Andalucía y especialmente con la provincia de Cádiz, donde residía buena parte del año. Grandes consideraba a Rota su segundo hogar e incluso tenía una calle a su nombre en el municipio.

Recientemente la escritora anunció en su columna de El País que llevaba un año luchando contra el cáncer, enfermedad que finalmente no ha podido superar.

Muy vinculada al cine

Autora con gran vinculación cinematográfica, según destaca la Academia de Cine, Grandes comenzó a trabajar escribiendo textos para enciclopedias. Coqueteó con la interpretación, siendo su papel más destacado en la cinta 'A contratiempo', junto a Óscar Ladoire. Las edades de Lulú fue su primera novela convertida en largometraje.

Después llegarían las adaptaciones de Malena es un nombre de tango y Los aires difíciles, ambas de Gerardo Herrero; Castillos de cartón, de Salvador Gracia Ruiz; Aunque tú no lo sepas, de Juan Vicente Córdoba y Atlas de geografía humana, de Azucena Rodríguez.

Ideología definida

En una entrevista a Europa Press en febrero de 2020, con motivo de la publicación de una nueva entrega de sus episodios sobre la Guerra Civil en La madre de Frankenstein (Tusquets), Almudena Grandes aseguraba que "el problema más grande de España" surge cuando "la derecha pierde el poder y se comporta como si se lo hubiesen robado".

"Es un problema, porque tienen la sensación de que España es suya porque la han heredado y los que tienen derecho a gobernar son ellos: si no lo solucionamos pronto, vamos a comprometer el futuro de este país", señalaba la escritora.

De hecho, Grandes consideraba que se estaba atravesando una "situación insostenible de bronca y crispación" que viene de años atrás, cuando se inició la Transición. "Todo esto es una consecuencia de cómo se fundó la democracia, sin romper totalmente los vínculos con la dictadura de Franco y sin preocuparse por las víctimas del franquismo", aseguraba la autora.

No obstante, la Premio Nacional de Narrativa añadía que a este problema se suman otros que componen una "crisis sistémica" en España. "Hay muchos millones de españoles que no van a ser otra cosa que españoles a lo largo de su vida y no terminan de identificarse con este país: ven una bandera y no es la suya, salvo que sea un Mundial, que es la única vez que somos un país normal", lamentaba.

Pedro Sánchez destaca "la mirada progresista" de Grandes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este sábado la muerte de Almudena Grandes y ha destacado "la mirada progresista" de la escritora.

En su cuenta oficial de Twitter, el jefe del Ejecutivo ha señalado: "Perdemos a una de las escritoras referentes de nuestro tiempo".

"Comprometida y valiente, que ha narrado nuestra historia reciente desde una mirada progresista. Tu recuerdo, tu obra, siempre estará con nosotros, Almudena Grandes", ha agregado.