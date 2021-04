La Liga se pone al rojo vivo (2-1)

El Athletic aprieta más la Liga tras imponerse impuso con un gol de Iñígo Martínez en el 86 a un Atlético que tiene tras sus pasos al Real Madrid, al Barcelona, que puede ser incluso líder el jueves si gana al Granada en el partido que tiene pendiente, y a un Sevilla que lanzado a la recta final.

A pesar de la derrota, el Atlético mantiene el liderato con dos puntos de ventaja sobre Madrid y Barcelona, éste con un partido menos, y tres sobre el Sevilla. El Athletic mantiene la décima plaza con 41 puntos, a ocho de Europa.

Simeone repitió el once que ganó al Huesca, con el único cambio obligado de Felipe por Giménez, mientras Marcelino decidió seguir dando confianza a los jóvenes Villalibre, Morcillo y Sancet. Y el mediapunta navarro pareció querer agradecérselo mandando en el arranque del choque y montando la contra que terminó en el primer gol. Sancet profundizó hacia Capa, quien, aunque el balón se le fue largo, logró centrar. No iba a un compañero ese centro, pero Felipe desvió el balón en su intento de tapar y dejó el balón en la cabeza de Berenguer para que éste marcase octavo gol en este campeonato liguero. Fue el premio al mejor arranque local, al juego de Sancet y al olfato de Berenguer, a quien una decisión precipitada del árbitro impidió buscar el 2-0 en un mano a mano ante Oblak.

Reaccionó el Atlético aún sin buen juego, pero forzando córneres y concretando varias llegadas. Las mejores, aunque sin llegar a ser claras ocasiones de gol, un remate de cabeza de Carrasco a centro de Correa y un precioso disparo a la media vuelta que se le marchó fuera. Retomó el mando el Athletic, en el juego que no tanto en la posesión, y, con la duda de si Llorente se había ganado la segunda amarilla superada la media hora, Villalibre, Capa y Sancet asediaron la meta visitante.

Los remates de Sancer, de cabeza en el área pequeña, y Capa, muy fuerte desde la frontal, se marcharon fuera, pero en el primero de ellos, el Búfalo Villalibre, muy hábil en el cuerpo a cuerpo, obligó a responder a Oblak.

La primera parte finalizó con la mala noticia de una lesión de Ander Capa, de los mejores hasta entonces, que no tenía buena pinta y la segunda empezó con el Atlético pidiendo penalti en un centro de Correa que de dio en el codo de Nuñez, y tres disparos seguidos de Llorente, Correa y Carrasco que no encontraron portería.

Tampoco atinó entre los tres palos Sancet en el disparo desde la frontal con el que terminó una contra de área a área que sacó Morcillo tras en error de Saúl. Pudo ser el 2-0 como también prometió otro contraataque en el que Villalibre y Morcillo no se entendieron como debía. El partido no iba por el camino que quería el Atlético y Simeone, a la hora de partido, sacó al campo a los tres recuperados que prefirió no poner de inicio: Lemar, Joao Félix y Luis Suárez. Fue intenso el ataque pero sin apenas opciones, más allá de un par de acciones de Lemar y Carrasco sin gran peligro. Pero el dominio del Atlético era ya abrumador y en uno de los saques de esquina que forzaron los colchoneros Savic empató. Carrasco templó al primer palo y Savic se impuso allí a Balenziaga y Dani García y el balón que peinó no tuvo oposición porque Simón había salido en falso. Y cuando parecía que se avecinaba la remontada visitante, lo que llegó fue el segundo gol del Athletic. En un córner Ibai colocó el balón en la cabeza de Íñigo Martínez, que remató solo. Un tanto que aprieta al límite una liga que hace no mucho parecía ya colchonera.