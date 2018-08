Adiós de Martín al CTM Jerez

Jesús Martín anuncia su adiós. El hasta ahora presidente del CTM DKV Jerez ha presentado su dimisión por motivos laborales. El ya exdirigente de la entidad jerezana ha hecho pública su decisión en un amplio comunicado.

Martín resalta: "Quiero informar públicamente que he presentado mi dimisión como presidente del CTM DKV Jerez, ya que motivos laborales me impiden continuar en el cargo, sobre todo para el buen desarrollo y funcionamiento de nuestro club. La oferta recibida desde la Universidad Católica de Murcia (UCAM) como entrenador de unos de los clubes con mayor proyección en España a nivel femenino y con una sección de Personas con Discapacidad era irrechazable y es lo que me ha llevado a tomar dicha decisión".

También añade que "quiero agradecer a todas las personas (directivos, entrenadores, jugadores y padres) que a lo largo de estos diez años al frente del club han pasado por él y han contribuido a que a día de hoy se encuentre con un buen estado de salud tanto en lo económico como en lo social y deportivo, pese a la crisis tan dura que hemos padecido y padecemos en Jerez, desde que cogí las riendas del club en 2009".

El ya expresidente ha desvelado datos de la situación económica de la entidad al cierre del balance del pasado curso, disponía de 5.673, 77 euros y gracias a los convenios con Diputación, DKV y Obra Social La Caixa su presupuesto fue de 20.000 euros.

A nivel deportivo, recuerda que la entidad ha competido tres temporadas en División de Honor Nacional, disputando una temporada la fase de ascenso a la máxima categoría, y cuatro en Primera Nacional, con tres fases de ascenso División de Honor. Igualmente, no se olvida de todas las medallas conquistadas en campeonatos nacionales. El pasado curso aclara que "debido a la falta de jugadores, el club compitió la pasada temporada en Segunda Nacional y realizó una gran campaña".

A nivel social, su balance es "positivo. Somos un referente de Club Inclusivo, donde trece personas con discapacidad comparten entrenamientos y competiciones con personas sin discapacidad, siendo un referente no solo en Jerez sino a nivel nacional. También hemos querido fomentar en estos años nuestro deporte realizando charlas formativas y exhibiciones entre colectivos en riesgo de exclusión social. Y lo más importante, más de 60 jugadores (entre federados y escuelas) que practican el tenis de mesa de manera regular dentro de unos valores, respeto, esfuerzo y compañerismo".

A nivel de instalaciones y material deportivo, el club "cuenta con trece mesas de competición, y gracias a la mediación del Ayuntamiento y a la buena disposición del CEIP Pío XII se puede hacer uso del polideportivo multifuncional de dicho centro, ideal para la práctica de nuestro deporte. Además de poder hacer uso del Palacio de Deportes de Chapín en las horas establecidas por las ordenanzas".

El técnico, en su carta de despedida, quiere "agradecerle a mucha gente que creyera en el proyecto y que me haya acompañado y colaborado con e club durante esta larga trayectoria. No habría hojas para nombrar a todas esas personas, pero si quiero citar a las más importantes, Juan Martín, Juan Antonio Martín, Juan Mata, Francisco Zuasti, José Beriot, Sebastián Guerrero y Francisco Flor. Todos han estado presentes en las buenas, pero sobre todo en las épocas menos buenas. Me voy con la conciencia tranquila de haber trabajado y dedicado una gran parte de mi vida a este club como presidente, entrenador y jugador. El CTM Jerez me vio nacer deportivamente en el año 1992 de la mano del entrenador José Manuel Martínez".

Por último, desea "mucha suerte a la nueva junta directiva, y ojalá el tenis de mesa en Jerez continúe creciendo de la manera que lo está haciendo, sobre todo en el aspecto inclusivo, en el que esta temporada ha conseguido diez medallas en el Campeonato de España".