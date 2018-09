Adrián Gallardo ya es del XDFC

Adrián Gallardo ya es nuevo jugador del Xerez DFC. Finalmente, la entidad azulina, el Sanluqueño y el futbolista han llegado a un acuerdo total y hoy ya estará a las órdenes de Masegosa. El atacante incluso podría entrar en la lista de convocados para el encuentro de mañana ante el San Roque.

El Atleti también ha querido despedir al que ha sido un jugador importante para Rafa Carrillo con un vídeo con sus mejores momentos y sus mejores goles en conjunto verdiblanco durante la última temporada: "Con este vídeo queremos agradecer a Adrián Gallardo todo lo que ha dado por nuestro club y por esta camiseta. Deseamos que te vaya genial tanto en lo personal como en lo profesional. ¡Esta siempre será tu casa Adri!".

Masegosa tiene al delantero que esperaba y le valora. "Es un jugador al que he entrenado, que ha demostrado en toda su trayectoria que tiene gol. Sabe cómo entreno, cómo juego, cómo soy como persona y cómo soy como entrenador. Eso es una ventaja sobre otros delanteros que pueden ser buenos pero que no me conocen. Estoy encantado, es un buen futbolista".

Adrián, por su parte, confesó en declaraciones a los medios oficiales del club que "estoy muy contento. Ha sido una semana dura de negociaciones pero lo importante es que estoy aquí y estoy preparado para entrenar y jugar si el míster lo estima conveniente".

Sobre las negociaciones, el isleño apuntó: "Edu se ha volcado conmigo, me ha tratado con mucho cariño porque ha sido complicado salir del Sanluqueño, club al que respeto y que me ha dado mucho, con un ascenso. Ahora, ya estoy aquí, es mi primer día y me siento ya como en casa".

Sabe que el XDFC es un club con exigencias pero pide calma, ya que "esto no es cómo empieza, la temporada es larga, hay que ganar el mayor número de partidos para estar en lo más alto posible y a ver dónde llegamos. Este año la categoría es fuerte, con muchos equipos que quieren pelear para estar arriba, pero nos tenemos que centrar en nosotros mismos".

Por último, confiesa que tiene ganas "de debutar en Chapín. Es un privilegio jugar en ese campo, nunca he tenido la posibilidad de hacerlo y estoy deseando de que empiece a rodar la pelota", al tiempo que explica su relación con Masegosa. "Fui compañero suyo en el San Fernando y luego me entrenó en Segunda B. Es un orgullo volver a coincidir con él".