Agridulce año 2021 para el Jerez Industrial

El 2021 ha sido un año de alegrías y penas para el Jerez Industrial. El club de la copa y la venencia lograba, tras diez temporadas buscándolo, salir de la Primera Andaluza y dar el salto a la División de Honor. Fue el colofón a una gran temporada en lo futbolístico que quedó absolutamente empañada por la muerte de Pedro Garrido, presidente industrialista que perdía la vida el 10 de mayo en un accidente laboral.

Como cada temporada, el Jerez Industrial afrontaba la campaña con el único objetivo de dar el salto de categoría y abandonar el pozo de la Primera Andaluza, sin duda la categoría en la que es más difícil ascender de todo el fútbol andaluz. La temporada no comenzó nada bien para los blanquiazules, que tuvieron que aplazar varios partidos a consecuencia de la pandemia.

Inicio titubeante

Al equipo le costó arrancar en el primer tramo liguero, donde una serie de empates seguidos lo dejaba en una situación lejos de la cabeza de la tabla, que lideraba el Xerez DFC B. Pero, el equipo entrenado por Juanjo Durán tuvo una gran reacción, sumando varias victorias consecutivas y escalando posiciones, pero dos derrotas consecutivas ya en el tramo final de la primera fase del campeonato le alejaban de la primera plaza.

Juanjo Durán presentó la dimisión y su puesto lo cogía Javi Rivas. Con el portuense, el equipo blanzquiazul protagonizó una gran remontada y en la última jornada de la primera fase vencía 3-1 al Xerez DFC B, pasando a la segunda como primero de grupo. En la fase decisiva, los industrialistas sumaron cinco victorias consecutivas y se clasificaron para la final por el ascenso contra el Balón de Cádiz en el Antonio Gallardo de Arcos.

La tragedia golpea al club

En plena disputa de la segunda fase acaeció el trágico suceso de la muerte de Pedro Garrido. El mundo del fútbol y la sociedad jerezana se volcaron con el club y los familiares del presidente. En el Tanatorio se vivieron momentos muy emocionantes, el mayor cuando la plantilla al completo obsequió con un ramo de flores a la viuda y ésta pidió al equipo el ascenso de categoría. Los jugadores decidieron jugar días después contra el Tesorillo en un partido que se convirtió en un homenaje a Pedro y que además sirvió para certificar la clasificación para la gran final.

Ascenso en Arcos

El 5 de junio, con un estadio arcense repleto de seguidores industrialistas, la plantilla y el cuerpo técnico cumplían con su promesa, vencían 2-1 al Balón y lograban el ascenso de categoría gracias a los tantos de Jesús Barrera y Caballero. La alcaldesa recibió al club días después y confirmaba a la familia que el estadio de La Juventud pasaría a llamarse Pedro S. Garrido, una idea que por cierto partió del Xerez CD.

Nueva temporada

Javi Rivas siguió al frente del equipo en División de Honor, con una plantilla que mantiene el bloque de la pasada campaña y reforzada. Sin embargo, no está siendo una primera vuelta sencilla para los industrialistas, con una falta de gol acuciante que les ha impedido sumar más victorias. El equipo se encuentra en puestos de descenso, aunque no lejos de la salvación y ha firmado hace unos días al jerezano Rafa Delgado, ex de la Roteña y que procede del Rota de Tercera RFEF. También regresó Antonio Jesús, baluarte en el ascenso y que llega tras un breve paso por el Cabecense, también de Tercera RFEF. El club confía en variar el rumbo en el inicio de 2022 para mantener una categoría que tanto costó alcanzar.