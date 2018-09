Álex Colorado, a medio gas

álex Colorado es la duda del Xerez DFC de cara al encuentro del domingo, a partir de las ocho de la tarde, en Chapín frente al San Roque de Lepe. El centrocampista azulino no pudo jugar el pasado sábado en Utrera por problemas en el aductor y Pepe Masegosa espera recuperarle para el envite ante los aurinegros, un compromiso en el que intentarán conseguir el primer triunfo de la temporada y con ellos inaugurar su cuenta de goles a favor.

El equipo regresó ayer a los entrenamientos en el Anexo para comenzar a preparar la cita con los onubenses, analizaron los errores del sábado, han pasado página y ya sólo conjugan el verbo ganar.

Los técnicos estuvieron muy pendientes de un Álex Colorado que sólo realizó parcialmente el trabajo programado. La primera parte de la sesión, dedicada a pruebas y ejercicios físicos con pesas, fue la que realizó el medio. En la segunda parte del entreno el protagonista fue el balón y ahí el xerecista no participó.

Colorado es una pieza importante en el esquema de Pepe Masegosa, como ya demostró en el primer encuentro de Liga ante el Sevilla C, ya que fue el encargado de todas las acciones de estrategia. Además, en un escenario como Chapín, su concurso también es importante, tanto por su desplazamiento de balón como por su calidad y último pase.

En Utrera, el preparador xerecista realizó cambios en la medular buscando consistencia y de cara al domingo, en función del rival, tendrá que volver a retocar el once. Jojo, que la pasada temporada defendió los colores aurinegros y que fue titular en Utrera, podría ser uno de los futbolistas que salga de la alineación inicial.

Los azulinos tienen programada una nueva sesión de trabajo en el Anexo (19:30), lo mismo que mañana. Viernes y sábado cambian el horario y se ejercitarán a partir de las nueve y media.

Mientras, Manu Redondo continúa entrenando con los de Pepe Masegosa. El defensa sevillano ha esperado hasta última hora una oferta de Segunda División B que no le ha llegado y ahora no cierra la puerta a recalar en algún equipo de Tercera. El Xerez DFC sólo tiene una ficha libre y si es ocupada por Adrián Gallardo no tendría más huecos.