Álex Cruz, refuerzo para el Sanluqueño

Continúan las novedades en el Atlético Sanluqueño. El club verdiblanco hizo ayer oficial que ha alcanzado un acuerdo con el defensa Álex Cruz. Con 31 años, el zaguero, nacido en El Puerto de Santa María, cuenta con una dilatada trayectoria.

El lateral izquierdo ha jugado en Segunda División A con el Nástic de Tarragona, Jaén y Llagostera y en Segunda B pasó Atlético Baleares, Atlético Ciudad, Lucena, Avilés, Toledo y las dos últimas temporadas en el Melilla, equipo en el que disputó más de veinte partidos en cada una de ellas. Sus primeros pasos en esta categoría de bronce los dio en el Racing Portuense cuando tenía solamente 21 años.

Ademas, la entidad presentó por la tarde al centrocampista Francisco Javier Misffut, nacido hace 22 años en Los Palacios y que tendrá ficha sub 23. El medio llega procedente del Recreativo de Huelva -llegó como cadete-, club en el que ha jugado tanto en el filial como en el primer equipo en Segunda División B.

El joven medio admitió sentirse "muy feliz, muy contento por unirme a este proyecto del Sanluqueño, ojalá esta temporada podamos lograr muchos triunfos. Llevo viniendo a este campo desde que era infantil y lo conozco muy bien. Siempre hay un gran ambiente en El Palmar, la afición siempre está encima y no para de animar. Lo voy a dar todo por este club, voy a intentar hacerlo todo lo mejor posible".

No le gusta definirse pero sí admite que "salvando las distancias, como encanta Xabi Alonso, mis características son un poco parecidas a las suyas. Soy de corte defensivo, abarco mucho campo y me gusta también tener la pelota. De todos modos, vengo para ponerme a las órdenes del entrenador y para hacer lo que me mande, no estoy en condiciones de exigir nada. Llegué muy joven al Recreativo con la ilusión de hacerme futbolista, allí hay mucho lío institucional ahora y no he dudado en venir aquí después de ocho años buscando una oportunidad de seguir creciendo. Ojalá todo me salga bien".

De la actual plantilla verdiblanca no conoce a muchos jugadores. "A Güiza lo conoce todo el mundo, claro, y además también jugó en el Recreativo. Conozco a Pepelu, que no sigue -ayer fue presentado también como nuevo jugador del Cabecense-, y he hablado de Sanlúcar y del club con Lazo, que es de aquí y la pasada temporada estuvo cedido en el Recre por el Real Madrid. Por lo demás, no tengo más referencias de nada. Poco a poco, espero conocer a mis compañeros y también al entrenador, con el que aún no he hablado tampoco".