Rueda: "Volver al Sanluqueño es un orgullo"

Alejandro de Rueda Serna (Jerez, 10-06-2000) regresa al Atlético Sanluqueño y ya ha sido confirmado en la primera plantilla de la próxima temporada después de su cesión en el Rota, donde coincidió con Romerito, que también será su entrenador en El Palmar. El delantero jerezano, con pasado en la cantera de San José Obrero, Guadalcacín, DD La Granja y Betis juvenil antes de enrolarse en el Sanluqueño, ha pasado por el juvenil y filial verdiblanco y ahora le llega la oportunidad en el primer equipo.

Rueda tiene "muchas ganas de empezar", ha estado en El Palmar "y me entraron ganas de que empezara a rodar la pelota".

-¿Qué tal en Jerez después del confinamiento?

-La verdad es que con ganas porque hemos estado mucho tiempo en casa encerrados y se echaba en falta salir, no es lo mismo que estar encerrado las 24 horas del día y ya poco a poco la vuelta a la normalidad.

-¿Cómo valora su cesión al Rota?

-Mi primer objetivo al irme era hacer una buena campaña para volver este año. Cuando sales cedido de un club la intención es volver y también ganar minutos y experiencia, era mi primer año en una categoría bastante exigente como es la Tercera División y la verdad es que tengo una nota positiva durante toda la temporada.

-Ha marcado seis goles, ¿cuál fue el más importante?.

-El más importante no sé, a mí el que más me gustó fue al San Roque de Lepe, que ganamos 3-0 en casa y ese fue con el que me quedo de la temporada.

-Ya tuvo a Romerito como técnico en el Rota. ¿Cómo lo calificaría como entrenador?

-Es muy buen entrenador. Apostó por mí desde el primer momento, contó conmigo para el Rota y ahora me ha vuelto a llamar para el Sanluqueño y la verdad es que le tengo mucho aprecio, es un entrenador que apuesta por la gente joven y le considero una buena persona además de un buen entrenador.

-¿Cómo reaccionó el vestuario del Rota a la noticia de la marcha de Romerito?

-La marcha de Romerito nos cogió un poco por sorpresa a todos, no nos la esperábamos y fue de buenas a primeras, la última semana antes del confinamiento. Nos cogió de sorpresa porque no es normal que se vaya un entrenador y no sea porque lo echan, pero todo lo que sea bueno para él la verdad es que nos alegramos bastante.

-El Rota ya tenía la permanencia conseguida...

-Claro, prácticamente el último partido que jugamos nos salvamos prácticamente, no sé si matemáticamente pero el objetivo estaba ya cumplido, era lo que el club marcaba a principio de temporada.

-No ha sido amonestado en toda la temporada...

-Nunca he sido un jugador de ver muchas tarjetas, no me han sacado una tarjeta roja en mi vida. No soy un delantero que vea muchas tarjetas.

-Conoce a las aficiones de Rota y Sanlúcar. ¿Con cuál se queda?

-Me parecen buenas aficiones las dos, tanto la de El Palmar como la del Navarro Flores apoyan bastante al equipo y no dejan al equipo solo en ningún momento. Me quedo con las dos, son dos buenas aficiones.

-El Sanluqueño juvenil, en el que jugó, ha logrado el ascenso...

-Sí, nunca le he perdido el rastro al sanluqueño, yo me he ido cedido pero sigo perteneciendo al club y como mi intención era volver nunca le perdí la cara. El ascenso del juvenil me alegró bastante, es algo que no pudimos conseguir nosotros el año anterior y para el club es muy importante tener al equipo juvenil en una categoría como la División de Honor.

-¿Qué le ha parecido la temporada del Sanluqueño? ¿Qué espera de la próxima?

-Estuve en El Palmar viendo algunos partidos y a principios de temporada competía muy bien, al final esto son rachas y por una mala racha empezó a bajar en la clasificación pero en líneas generales al equipo no lo vi mal, la verdad. Y para este próximo año, con mucha ilusión como cualquier temporada que empieza, con muchas ganas de empezar. Además, parece que estamos formando un buen equipo y ojalá hagamos un buen año.

-¿Cuáles son sus objetivos en lo personal y colectivamente?

-Colectivamente está ahí la Segunda B Pro, una categoría muy bonita y a todo el mundo le gustaría jugar en esa categoría. Individualmente mi objetivo es seguir aprendiendo, contando con minutos en una categoría nueva para mí y así seguir creciendo como futbolista.

-¿Qué ha supuesto volver al Atleti?

-Para mí, volver al Sanluqueño es un orgullo. Irme cedido y que vuelvan a contar conmigo es señal de que he hecho las cosas bien esta temporada. La verdad es que estoy muy orgulloso y con muchas ganas de volver a pisar El Palmar.

-Ha jugado contra el Betis Deportivo, Ciudad de Lucena, Xerez DFC y Utrera, los cuatro equipos que disputarán el 'play-off' de ascenso. ¿Cuál es favorito?

-Son cuatro equipos bastante completos y muy buenos, que ascienda el que se lo gane. A ver cómo llegan físicamente después del confinamiento, que será importante. Me parecen cuatro buenos equipos, si están ahí es por algo, nadie les ha regalado nada. Mucha suerte a los cuatro y que gane el mejor.