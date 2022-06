Álvaro Órdoñez conquista la XV Copa Nacional en categoría Máster

El jerezano Álvaro Órdoñez, que se proclamó el 29 de mayo campeón de Andalucía Máster en el Palacio de Deportes de Chapín, sigue cosechando éxitos tras volver a la competición después del parón de los últimos dos años. En esta oportunidad, se ha adjudicado este fin de semana la XV Copa Nacional FEFF 2022 de culturismo celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona.

Pero no ha sido su único logro, también ha sido campeón absoluto de culturismo, primero en categoría Máster 40 y en hasta 90 kilos. El jerezano realizó una competición bastante completa y se llevó las mejores puntuaciones de los jueces.

Campeón del Mundo, plata en un Europeo y dos veces campeón de España, Ordóñez, que dio sus primeros pasos en un gimnasio de la calle Zaragoza antes de marcharse a Madrid, es un apasionado del deporte que practica y le queda cuerda para rato. Orgulloso, admite: "No soy Rafa Nadal, que es un referente para todos, está claro, pero tengo su misma ilusión y realizamos en esta modalidad el mismo sacrificio que cualquier deportista de élite. Nos da tristeza no tener apoyos y que este deporte no sea tan reconocido como otros".

De todos modos, resalta que "poco a poco, vamos rompiendo barreras y nuestros logros van teniendo recupercusión en los medios de comunicación. En mi caso, doy las gracias a Diario de Jerez por el trato que siempre me ha dado. Pone un importante granito de arena para que llegue a todo el mundo que un deportista español, y ante todo jerezano, lleva el nombre de su tierra con orgullo por todos los lugares de España. Europa y el mundo".