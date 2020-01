Andreu Arasa, "ilusionado por la oportunidad que me da el Sanluqueño"

El Atlético Sanluqueño presentó a Andreu Arasa, su segunda incorporación en el mercado de invierno, en un acto encabezado por el directivo Jorge Reyes que se desarrolló en las instalaciones de V&R Consultores con la presencia de Manuel Villegas, su gerente.

Arasa, extremo sub-23 procedente del Mallorca B, ha firmado hasta junio del año 2021 y llega al Atleti "ilusionado por la oportunidad que me ha dado el club de estar en esta categoría" y dispuesto a "sumar para el equipo los minutos que me dé el míster, aprovechar al máximo las oportunidades que me den y luchar cada partido como están haciendo hasta ahora".

El futbolista tarraconense explica su fichaje por el Sanluqueño: "Me ofrecieron venir ahora en el mercado de invierno y a mí, a mi familia y a mi representante nos pareció muy buena oferta, muy atractiva. La amabilidad, el club en general, la clasificación en la liga... Fue un cúmulo de todo y al final, valorándolo todo, nos decidimos a venir aquí".

Arasa, extremo aunque "también puedo jugar por el centro", no conoce a Abel Gómez, entrenador verdiblanco, "pero me han hablado muy bien de él, tanto el director deportivo del Mallorca como aquí los directivos, me han explicado su idea de juego y creo que puedo adaptarme muy bien a la idea que tiene, tengo que ganarme su confianza poco a poco en los entrenamientos y en los partidos".

Con paso las canteras del FC Barcelona, Real Zaragoza y Mallorca, el nuevo futbolista verdiblanco explica que "tienes un historial que te vas creando y al final te suma a ti para en el futuro tener mejor cartel y tirar para arriba" y ahora su objetivo es adaptarse al Sanluqueño y a Sanlúcar: "Me han hablado muy bien porque tenía un compañero en el Mallorca que es de aquí (Jesús Ocaña), me ha dicho que es una ciudad genial en la que se vive muy bien, espero adaptarme muy bien".