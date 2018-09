Arranca una nueva edición de la Boroleague

Arrancó el pasado domingo 2 de septiembre otra apasionante temporada de la Boroleague en el complejo deportivo de Santa Fe, en el colegio Nuestra Señora del Pilar. Los nueve equipos que disputarán la 10ª temporada de Boroleague traen la novedad de dos nuevos aspirantes, uno de ellos ya es conocido de la liga, BSG, que ya disputó las temporadas 2015 y 2016 y este año vuelve a rearmarse para volver a intentar doblegar al todopoderoso All Blacks, que se ha convertido en el equipo más laureado de la competición con tres ligas y dos copas. El debutante, un equipo joven, curtido también en la cantera de los Marianistas, aporta frescura a la competición. El resto de competidores, viejos conocidos en Santa Fe, han reforzado plantillas y renovado ilusiones de cara a dar lo mejor de sí mismos en esta competición.

La primera jornada disputada en la calurosa mañana del primer domingo de septiembre no deparó sorpresas, los favoritos al título solventaron con más o menos dificultad sus compromisos ligueros. All Blacks despachó a un Recreativo que aún tendrá que tomarle el pulso a la competición (9-2) y Manillas se las vio y deseó para ganar a Grescas, el partido más emocionante de la jornada, pues hasta los últimos 15 segundos no se decidió el encuentro con gol in extremis de su capitán Javier Angulo.