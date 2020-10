La Asociación de Fútbol Base aumenta su temores ante el inicio de las competiciones

Representantes de la Asociación de Fútbol Base de Jerez han mantenido una reunión con técnicos municipales para analizar el estricto protocolo que deben cumplir todos los clubes a la hora de usar las instalaciones de cara al inicio de las competiciones para prevenir el Covid-19.

Los técnicos han explicado a los presidentes que ellos están obligados a cumplir las normas que ya están establecidas y todos tienen que acogerse a las mismas, que van desde tener las fichas tramitadas a un coordinador que controle toda la actividad que realicen en un entrenamiento, así como el acceso de las personas a los campos.

Miguel Zarzuela, presidente del Icovesa, fue uno de los dirigentes de los clubes presentes en la reunión y explica que "el Ayuntamiento nos comenta que existe un protocolo que hay que cumplir y no hay otra. Las normas ya están establecidas y no se pueden cambiar por mucho que nosotros queremos. Nos ha dado mucha información para transmitir a los clubes".

Zarzuela, contundente

Zarzuela no tiene dudas y advierte: "Salir a competir en esta situación es de kamikazes. Los clubes modestos no podemos cumplir con todas esas normas y luego, si pasa algo, la responsabilidad recae sobre los presidentes. En los campos el aforo es reducido, si no hay gradas no se pueden vender entradas y ¿qué hacemos nosotros sin ingresos? Esta situación es insostenible se mire por dónde se mire. Empezar es una ruina para cualquier club, es la muerte del fútbol base. Nos movemos por colaboraciones".

Otro de los temas que preocupan de forma importante a los clubes es el de los desplazamientos. "Los padres no se atreven a llevar a sus niños a ningún lado tal y como está todo ahora mismo. En la junta directiva de la Asociación hay mucha unidad con este tema, muchos pensamos lo mismo. Esto no lo dice Miguel Zarzuela solo, aunque igual hay clubes que no dan el paso de decir no competir para no perder unas categorías que tanto trabajo cuesta conseguir".

Gálvez pide garantías

Mientras, Fernando Gálvez, presidente de la Asociación Jerezana de Fútbol Base, detalla que “la intención era retrasar el inicio de las competiciones. Todos queremos empezar pero llevarlo a cabo con garantías. Lo importante es la salud y nosotros no tenemos ni recursos económicos ni estructurales para cumplir con las medidas para prevenir el coronavirus. El club tiene que elegir a su coordinador de Covid, toda la responsabilidad es del club y no la podemos afrontar".

Tiene claro que "no podemos empezar a competir todavía, lo ideal es hacerlo a partir de enero y en función de cómo vaya la pandemia. Un niño puede transmitir el virus y generar un grave problema en sus casas".

Bajo el punto de vista de Gálvez, el problema también es extensible a los campos de entrenamiento. "No tenemos lugares amplios para meter a tantos niños. Nosotros no queremos plantarnos ni tomar medidas drásticas, es que no podemos salir a competir así. No podemos meter en un campo a tantos niños en un espacio tan reducido".

El presidente, igualmente, considera que "en cierto modo nos sentimos un poco abandonados por la Federación. Tengo claro que con esa situación dejo el fútbol base. No tenemos medios económicos y encima nos vamos a encontrar con contagios".

Juan García, crítico con la Andaluza

Por su parte, Juan García, presidente del Juventud Jerez Industrial y portavoz de la Asociación Jerezana de Fútbol Base, se pronuncia en el mismo sentido que sus compañeros: "El protocolo de la Andaluza está muy bien sobre el papel, en la pizarra, pero está pensado para clubes con medios, la realidad de nuestro fútbol es otra".

Igualmente, considera que "La intranquilidad es total, los clubes modestos no tenemos recursos. Sin taquillas no tenemos ingresos y, además, nos exponemos a multas si no cumplimos con todas las normas. Otros temas que hay que tener en cuenta son el de los test y el de los desplazamientos. Hay que actuar pronto porque las fechas se echan encima".