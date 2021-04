El Atléltico Sanluqueño continúa peleado con la victoria (3-2)

El Atlético Sanluqueño ha sumado su cuarta derrota seguida tras perder en Murcia ante el UCAM por 3-2 un encuentro muy emocionante, en el que hasta el minuto 79 nunca estuvo por debajo en el marcador.

El partido no pudo comenzar con más emoción. Fue el Atlético Sanluqueño el que golpeó primero. Los de Pedro Buenaventura se adelantaban en el primer minuto tras un buen disparo de Marc Caballé desde dentro del área.

Inmejorable comienzo para los verdiblancos, pero sin embargo, el UCAM no se quedaría atrás e igualó la contienda sólo cuatro minutos más tarde gracias a un remate de Xemi Fernández después de conectar un buen centro. Se quedó libre de marca el jugador universitario y no perdonó. Y a punto estuvieron los locales de darle la vuelta al partido en la siguiente jugada, pero el tiro del futbolista del UCAM no encontró portería.

Trepidante comienzo de partido. Empezaba el UCAM a calmar el choque, pero volvería a golpear el Sanluqueño. Adrián Armental volvía a poner a su equipo por delante en el 18’, después de un cabezazo dentro del área. Falta de entendimiento entre la zaga local y el gallego la aprovechó para poner el 1-2 en el marcador. Cerca estarían los locales de volver a poner las tablas, pero la mano del meta Marcos Allen evitó que el zapatazo de Xemi Fernández se colara entre los tres palos.

Luego, final de los primeros 45 minutos de un choque más que emocionante, en el que el Sanluqueño se llevaba el gato al agua. Buena primera mitad del equipo verdiblanco, que aprovechó las ocasiones que tuvo y eso le sirvió para irse con ventaja al descanso.

Era un partido loco, de los que le gustan al aficionado neutral y no tanto a los entrenadores, sobre todo al técnico que se veía por debajo en el marcador. Sí tendría que estar más contento el preparador visitante porque su equipo, a pesar de encajar el empate a los pocos minutos de anotar el primero, supo volver a ponerse por delante y defender el resultado.

Despistes atrás

La segunda mitad comenzó con susto para el equipo verdiblanco, pero el centro chut de Liberto no pudo ser rematado por ningún compañero. Se paseó el cuero por delante de la meta de Marcos Allen sin que nadie la empujara a gol.

Sufría el Atlético Sanluqueño ante la insistencia del UCAM de poner el empate en el marcador, pero la poca eficacia de los locales y el buen trabajo defensivo de los visitantes hacía que el tanteador no se moviera.

Sí se acabaría moviendo el luminoso en el 64’, tras transformar en gol Aketxe el lanzamiento de un penalti que el panameño Marcos Allen había cometido sobre el propio Aketxe.

A pesar de recibir el gol del empate, el cuadro de Sanlúcar reaccionó bien y se fue arriba a buscar el tanto que le volviera a poner por delante y cerca estuvo de hacerlo en varios acercamientos al área murciana. Igual que estuvo muy cerca de ponerse por delante por primera vez el UCAM, pero apareció el capitán del Atlético Sanluqueño, José Romero, para sacar bajo palos el disparo de Santi Jara.

Sí se acabarían poniendo por delante los locales en la siguiente jugada. Jannick marcaba a placer el 3-2. Era un palo para el Sanluqueño, que se veía por detrás en el marcador. Un nuevo fallo defensivo premiaba a los locales.

Trataban los verdiblancos de no perderle la cara al partido, intentando anotar un gol que al menos les diese un punto. Pero ese tanto no llegó y el conjunto de Pedro Buenaventura suma su cuarto revés seguido, derrota dolorosa para el cuadro verdiblanco tras ver como hasta el minuto 79 nunca había estado por debajo en el marcador.

Hicieron lo más difícil, marcarle dos goles a un gran conjunto, pero errores concretos en los tres goles locales hicieron que el UCAM Murcia acabase remontando. Incluso con el empate a dos, el Atlético Sanluqueño tuvo serias opciones de haberse puesto por delante, pero el que lo hizo el cuadro de Salmerón para acabar llevándose los tres puntos.

El Sanluqueño, en líneas generales, defendió bien, pero cuando no lo hizo recibió un castigo excesivo. Con esta nueva derrota, se sitúa a cinco puntos del Betis Deportivo, que marca el corte del 'play-off' a falta de seis por jugar.