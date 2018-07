Tres del Atleti al Xerez CD

El Xerez CD cerró ayer de una tacada las incorporaciones del portero Fran y los defensas Dani y Ezequiel, los tres procedentes del Atlético Sanluqueño, con el que han conseguido el ascenso a Segunda División B y en el que no han renovado tras finalizar contrato.

De esta forma, el Deportivo apuntala su plantilla cubriendo las tres fichas libres que le quedaban para mayores de 23 años y completa la decena de fichajes tras las incorporaciones ya anunciadas de Pablo Valencia, Jairo, Juan Rosillo, Sergio Narváez, Salas, Piñero y David Narváez, a los que se unen ahora Dani, Fran y Ezequiel. En la plantilla azulina continúan de la temporada pasada tras renovar Javi Gómez, Pedro Carrión, Juan Benítez, Guerrero, Alberto, Gonzalo, Juanma Aguilar, Isra y Quirós.

Daniel Jurado Lara, Dani (Sanlúcar, 5-10-1981) ha sido el eterno capitán del Atlético Sanluqueño, en el que ha militado nada menos que 18 temporadas salvo un inciso de un mes con el Puerto Real (temporada 2009-2010), habiendo conseguido cuatro ascensos a Segunda B con los colores verdiblancos. El defensa central se despedía de La Leti a través de las redes sociales con un mensaje que titulaba 'Simplemente gracias' y en el que decía "gracias por formar parte de mi vida, gracias a todos los cuerpos técnicos que he tenido en mi etapa en el club, gracias a todos mis compañeros, gracias a los que me dieron la oportunidad de defender estos colores y cómo no, gracias afición por vuestro cariño durante estos años. Os llevaré en el corazón. ¡¡¡¡Viva La Leti!!!".

Ezequiel Arana de Palacio, Ezequiel (El Puerto de Santa María, 01-05-1986), acaba de lograr su tercer ascenso a Segunda B con el Atleti, en el que ha militado en dos etapas distintas. Además, el lateral zurdo ha jugado en el Racing Portuense, Cádiz B, Puerto Real y San Fernando en Tercera y Jerez Industrial, Sanluqueño y La Roda en Segunda B.

Francisco Sánchez García, Fran (Utrera, 20-05-1986) atesora en su palmarés tres ascensos a Segunda B, dos con el Sanluqueño y otro con el San Fernando, además de jugar otras dos fases de ascenso, una con el Atleti y otra con el Arcos. El portero sevillano también ha jugado en el Conil y el Mairena tras salir del Utrera.

Con la llegada de los tres exverdiblancos, el Xerez CD gana sin duda en experiencia: el Deportivo ha apostado por futbolistas que conocen de sobras la categoría, los rivales y la competición además del entorno.