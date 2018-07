El Atleti da comienzo hoy su pretemporada

El Atlético Sanluqueño comenzará esta misma mañana la pretemporada en la campaña de su vuelta a Segunda División B. El técnico Rafa Carrillo ha citado a los suyos a las 9:30 en El Palmar para dar comienzo a un año más que ilusionante.

Los verdiblancos contarán esta temporada con caras nuevas del nivel de Missfut, Abel Gómez , Mario Hernández , Javi Gallardo o Álex Cruz, entre otros que aún están por llegar. En las últimas horas, Rubén de la Cuesta ha sido el nombre propio en las oficinas del estadio El Palmar, pues ha llegado a un acuerdo con el club verdiblanco para desvincularse y poner fin a esta etapa.

Ayer fue presentado un ilusionado Álex Cruz, lateral zurdo portuense de 31 años que llega tras dos temporadas en el Melilla: "Me hacía mucha ilusión, sé el ambiente que se vive aquí, he venido a los play off. El reto es cumplir el objetivo prioritario del club, mantener la categoría lo antes posible, y si luego podemos disfrutar lo haremos hasta donde podamos".

Álex Cruz coincidió con Rafa Carrillo en el Lucena "ya ya sabe lo que le puedo dar tanto en el campo como en el vestuario. Nos conocemos, tenemos muy buena relación". El portuense puede jugar también como central, "sobre todo me gusta tener mucha seguridad defensiva" y su primo Ezequiel, ahora en el Xerez CD, "me ha hablado muy bien del club y de la afición, era una oportunidad buena y aquí estamos".

Esta tarde será el turno de la presentación del centrocampista Abel Gómez, fichaje estrella para el próximo curso.