El Atleti, de dos en dos

Días de puestas de largo en el Atlético Sanluqueño y de laterales. El lunes le tocó el turno al linense Javi Gallardo y ayer al también lateral Mario.

Gallardo llega procedente del Peña Deportiva de Santa Eulalia de Ibiza y anteriormente jugó en equipos gaditanos como la Balona y el Cádiz B. Este dato es importante, ya que conoce perfectamente a su nuevo equipo.

El jugador admitió en su presentación que "del Sanluqueño me atrajo, sobre todo, una afición que está volcada con un equipo que me llamaba la atención. Yo soy de La Línea, he estado en la Balona y todo es muy parecido al Sanluqueño. El objetivo es lograr la permanencia en una categoría muy complicada con un histórico".

Por su parte, Mario Hernández Tréllez, nacido en San Fernando el 26/10/1995, es un lateral de largo recorrido y tiene experiencia en Segunda B tanto en el Mirandés como en el San Fernando.

El joven jugador subrayó que "mis sensaciones son muy buenas porque tengo hambre de fútbol, tengo ganas de comenzar una temporada nueva, tengo ganas de jugar, de hacer cosas bonitas en un proyecto bonito, podemos lograr la salvación".

Mario también admite que "he decidido aceptar esta oferta por varios motivos. Por un lado, la cercanía a mi tierra después de un año fuera y también por lo bien que me han hablado compañeros que conozco aquí del club. Es una ciudad muy futbolera, con una afición que lo vive y que aprieta muchísimo, es de diez. Si todos apretemos, podemos vivir un año muy bonito como ya he dicho. Me he enfrentado al Sanluqueño en este campo y la sensación es espectacular, todo el campo empuja y los rivales sufren aquí".