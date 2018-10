Con casi todo en contra

El Guadalcacín afronta ante la Lebrijana el primero de tres partidos en siete días y justo antes de iniciar un durísimo tramo de competición con dos salidas consecutivas: a Chapín contra el Xerez DFC este viernes y en Ceuta el domingo; y el Algeciras en el Fernández Marchán, casi nadie al aparato.

El cuadro azulón, para más inri, no ha puntuado aún esta temporada y su técnico, Javi Rivas, implora la necesidad de traer refuerzos "porque si no dentro de dos meses estamos casi descendidos".

Una semana más, Javi Rivas se verá obligado a tirar de juveniles para completar la lista

Y es que el Guadalcacín acumula, una semana más, problemas para completar la lista de convocados. Las bajas siguen azotando al equipo y Rivas tendrá que echar mano de un par de juveniles para formar una lista de 16 futbolistas. Diego Galiano y Juanma Carrasco siguen sin estar disponibles, mientras que Ayala ha dejado esta semana el club, aunque el míster confía en que recapacite y regrese a la entidad.

Cualquier ayuda es poca para un Guadalcacín que aspira a estrenar el casillero de puntos frente a la Lebrijana, rival que llega con la moral por las nubes tras golear hace siete días al Xerez DFC.

Tampoco es que haya sido una semana tranquila en el Guadalcacín. El técnico elevó el tono de sus quejas tras el partido contra el Cabecense, habló de falta de actitud -de lo que se reafirma- de sus futbolistas y admite que ha hablado con los jugadores y los jugadores entre ellos para intentar cambiar la dinámica. Rivas también ha pedido, una semana más, refuerzos a la directiva porque "estamos yendo a la guerra con flechitas de madera", así que no queda otra que apretar los dientes y empezar a sumar puntos que cambien un panorama tan negativo.

Una jornada más, el entrenador portuense del Guadalcacín tiene muchas bajas y tendrá que tirar del juvenil para completar una lista de 16 jugadores, ya que no se muestra partidario de completar con 18 porque "para que un juvenil se quede en el banquillo sin jugar prefiero que juegue con su equipo". Gómez y Regalí -que no puede jugar el viernes al estar cedido por el Xerez DFC- tienen opciones de regresar al once.