Así en el Barça B como en el City

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, admitió que una de sus mayores satisfacciones es "haber podido discutir con aquellos de decían que no se podía jugar así (como en el Barça) en Alemania o Inglaterra", y recordó que las ideas que está implementado "son las mismas" que utilizó "cuando entrenaba al filial" azulgrana. En una entrevista al diario Ara, el que fue máximo artífice del mejor Barça de la historia aseguró que le honra que la gente le reconozca su labor en el banquillo.

"Es bonito que la gente nos diga que nunca habían visto jugar de esta manera en Inglaterra o Alemania. Todos tenemos nuestra vanidad y no puedo negar que me hace mucha ilusión que nos coloquen entre los grandes equipos de todos los tiempos en Inglaterra. Queremos agradar y que nos quieran", admitió.

Guardiola destacó que uno de sus mayores placeres es "haber podido discutir con aquellos de decían que no se podía jugar así (como en el Barça) en Alemania o Inglaterra, con jugadores de metro veinte -ironizó- como Silva, Sterling, Agüero y Bernardo Silva. Y lo hemos hecho. Dominando con juego posicional. Además de presionar arriba y salir con el balón controlado. Son las mismas ideas del filial del Barça en Tercera División".

De entre muchas personas que han marcado su trayectoria, Guardiola ensalzó la figura del exjugador y secretario técnico del Barcelona hasta el 2010, Aitor Begiristain, en la actualidad director deportivo del City. "Tengo a Txiki, que es la persona más importante de mi carrera, porque confió en mí cuando yo no era nadie. Estoy muy protegido en Manchester".

Comparó sus vivencias en el Manchester respeto a Barcelona y Múnich, al referirse a la dirección deportiva: "En el club (City) somos tres o cuatro personas que decidimos en el área deportiva y no existe un ruido de 18 directivos (en clara alusión al Barça). No volveré al Barça ni a Alemania. ¿Dónde podré tener unas instalaciones tan buenas para disputar una liga tan bonita como la Premier?".

Sobre su idea de fútbol, admitió que lo tenía todo muy claro junto a su segundo, el malogrado TitoVilanova. "Cuando estuve con el equipo en Tercera nos convencimos con Tito de que si éramos capaces de hacelo en campos estrechos lo haríamos en campos más anchos y en mejores condiciones". Sobre la creación de una Superliga europea, Guardiola admitió que no comulga mucho con el incipiente camino que algunos clubes han iniciado para formar una competición que podría anular las principales ligas. "No estoy muy de acuerdo en una Liga europea. Me la tendrían que explicar. Mataremos las Ligas. Si el Barça y el Madrid se van y no juegan contra el Espanyol, ¿quién lo comprará? La Liga española morirá", sentenció.

En política, Guardiola no dudó en pronunciarse acerca de la situación que se vive en Catalunya. "Me pongo en la piel de los exiliados y los encarcelados. Si no hacemos el esfuerzo de ponernos en contra de la injusticia, nos pondremos a favor de la otra parte... No soy abogado, pero sin un punto de humanidad no iremos a ninguna parte. No creo que haya nadie, ni el juez Marchena, con todo el respeto porque no lo conozco, que pueda pensar que estas personas han hecho una cosa tan grave para estar tantos años en la prisión", dijo.

Por otra parte, Guardiola criticó unas palabras de Pedro Sánchez, cuando el líder del PSOE siendo candidato a la Presidencia dijo en Marca (tras serle preguntado: "¿Le molesta cuando Pep Guardiola habla de España como un estado autoritario y represivo?": "Sí, claro. Y me ofende porque no es cierto nada de lo que dice al respecto. Es más, según algunos medios deportivos, ese mismo estado del que habla le ofreció ser entrenador de La Roja en un momento determinado". La respuesta de Guardiola fue: "Esto es mentira. Nunca me han ofrecido ser seleccionar español. Nunca. Me sabe mal que se sienta ofendido, pero yo también estoy ofendido por muchas cosas que han pasado estos años: la corrupción de los ERE de Andalucía, que (el barco) Open Arms no pueda salir a rescatar gente al Mediterráneo. Y Sánchez no les deja salir, pero puede ir a Arabia Saudí a vender armas".