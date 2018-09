Barcelona y Real Madrid, a examen en el País Vasco

Al frente de la Liga española de fútbol, Barcelona y Real Madrid visitarán mañana el País Vasco para dirimir dos exigentes duelos que pondrán a prueba sus respectivos estados de forma y de compenetración. Dos semanas después de su último duelo en la competición doméstica, los azulgrana afrontarán el reto de mantenerse en la cima en la "históricamente" compleja cancha de la Real Sociedad. A unos cien kilómetros de distancia, el Real Madrid también buscará su cuarta victoria consecutiva en casa del combativo Athletic de Bilbao.

Empatados a nueve puntos con los blancos, los dirigidos por Ernesto Valverde intentarán repetir el papel de la pasada campaña y llevarse un triunfo que se le resistió en anteriores temporadas. Entonces, la victoria por 4-2 de los azulgrana rompió una racha que, desde 2011, incluía cinco derrotas y dos empates en la cancha donostiarra. "El de la Real Sociedad es un partido históricamente difícil para nosotros por los resultados que se han cosechado allí los últimos años. El año pasado ganamos, pero nos costó mucho. Es un rival peligroso", recordó Valverde. "Es importante salir bien y empezar el partido fuertes, no como el otro día ante el Huesca, sabiendo, además, que el escenario es distinto porque ya no está la pista de atletismo", agregó.

El de mañana será, de hecho, el primer partido que los hombres de Asier Garitano disputarán en Anoeta debido a las obras de remodelación que, entre otras cosas, eliminaron la pista de atletismo que rodeaba la cancha. "Durante el entrenamiento, el césped de Anoeta no se ha levantado nada. La impresión es buena. Está en perfectas condiciones", aseguró Garitano, consciente de la polémica que levantó el pésimo estado del verde semanas atrás en el estadio del Valladolid. "La Real Sociedad contra el Barça ha solido jugar muy bien. El año pasado no se pudo ganar. Lo hicieron ellos. Pero eran otros años. Yo no estaba. A veces ellos, sin hacer las cosas bien, son capaces de marcar cuatro goles. Podemos hacer un gran partido", agregó el entrenador de los vascos, que tendrá las bajas por lesión del español Sandro Ramírez y del brasileño William José.

Sin el también lastimado Malcom ni el descartado Arthur, y después de dos semanas de parada por las selecciones, Valverde no descartó hacer rotaciones en su habitual once. Como novedades, en su lista incluyó al belga Thomas Vermaelen y al hispano-brasileño Rafinha. "Tenemos en cuenta el hecho de que hay jugadores que no han tenido ese desgaste. Hemos tenido margen para entrenarnos y descansar. Estamos mejor, no lo voy a negar", señaló el entrenador azulgrana. A diferencia de lo sucedido en otras convocatorias de selecciones, esta vez no perdió al argentino Lionel Messi ni a los españoles Gerard Piqué y Jordi Alba.

El Real Madrid, en cambio, vio cómo hasta seis de sus jugadores integraban la primera lista del seleccionador español Luis Enrique. "Nuestra condición mental es buena. En el parón los jugadores han tenido resultados diferentes unos y otros. Ahora ya se han puesto la camiseta y el escudo del equipo", afirmó hoy Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid. "Tenemos siete partidos en tres semanas y estamos centrados. Y ahora toca el del Athletic", continuó el ex seleccionador español, después de señalar que los internacionales regresaron "cansados pero sanos".

Los blancos confían en repetir en San Mamés las buenas sensaciones que dejaron en su último partido liguero ante el Leganés. Son conscientes, no obstante, de que los dirigidos por Eduardo Berizzo buscarán las armas para combatir ese juego más coral y armonioso que exhiben desde la marcha del portugués Cristiano Ronaldo. "El Madrid pone a prueba tu jerarquía. Tenemos que mirar nuestra manera de jugar e interrumpir su circuito de juego. Si el balón pasa por ellos, malo", señaló hoy el técnico argentino de los bilbaínos, que mañana ya podrá contar con Aritz Aduriz e Íñigo Martínez.

Por su parte, el Atlético de Madrid, otro de los grandes del fútbol español, también pasará examen ante un equipo vasco como es el Eibar. Con apenas cuatro puntos en tres fechas y un más que dubitativo inicio de campeonato, los dirigidos por Diego Simeone buscan en casa una victoria que les permita reponerse de su último tropiezo ante el Celta de Vigo y enderezar el rumbo. "Venimos de una derrota difícil y mañana tenemos la necesidad de hacerlo bien, hacer un partido inteligente ante un rival que ya el año pasado nos exigió con su intensidad y su presión alta", afirmó hoy Simeone, que afrontará el duelo sin los lesionados Nikola Kalinic, Stefan Savic, Santiago Arias y Vitolo y con la duda del argentino Ángel Correa.

En el Eibar, que apenas ganó un partido en lo que va de Liga, José Luis Mendilibar también tendrá las bajas de Pedro León, Fabián Orellana, Pedro Bigas y Jordi Calavera, y la duda de Kike García. La intensa jornada de sábado se completará con el interesante choque entre Valencia y Betis, dos equipos cuyos resultados estuvieron, de momento, por debajo de lo que se espera de ellos