El Básket Xerez CD recibe al PMD Gibraleón en el Ruiz-Mateos

Tras la victoria de la jornada anterior, el Baloncesto Xerez CD vuelve al Ruiz-Mateos, donde disputará dos encuentros seguidos, el primero esta tarde a las 19:30 frente al PMD Gibraleón, actualmente cuarto clasificado aunque empatado a puntos con el segundo, y después recibirá el sábado 25, también a las 19:30 horas, al primer clasificado, el Green Biozone Moguer.

El partido de esta tarde, de la 13ª jornada de la Liga Nacional N1, contará con el arbitraje de Natanel Velázquez y Manuel Naranjo y el objetivo del equipo jerezano no es otro que sumar un nuevo triunfo después del conseguido en la cancha del RC Labradores. En los xerecistas, Victor Nickerson, MVP de la pasada jornada con 43 de valoración (36 puntos y 14 rebotes) se estrenará en el Ruiz-Mateos, donde también debutará la nueva incorporación, el base Jonathan Coles, que no pudo debutar en el partido contra Labradores al no llegar a tiempo su documentación. En la enfermería del equipo azulino continúan el joven Dani Monge y está en duda la participación de Javi Abad.

El equipo jerezano se encuentra en la 11ª posición de la tabla con dos victorias y nueve derrotas, mientras que el PMD Gibraleón suma ocho victorias y tres derrotas. José Mª Berenguer, entrenador del Básket Xerez CD, confía en aprovechar el tirón del momento para conseguir la victoria en casa para cerrar la primera vuelta. Desde el club jerezano se anima a los aficionados a acudir al Ruiz-Mateos para apoyar al equipo además de disfrutar con el juego de nivel que ofrecen Victor Nickerson y Jonathan Coles.