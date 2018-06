Beato presenta su dimisión

Salvador Beato presentó ayer su dimisión como vicepresidente primero del Jerez Industrial "por circunstancias" y "no estar de acuerdo con algunas cosas", aunque su adiós a la directiva blanquiazul ha sido cordial: "No ha habido problemas, simplemente que yo tengo una forma de ver las cosas y no estoy de acuerdo con otras, por eso me voy".

Beato tuvo ayer una reunión con Pedro Garrido, presidente del club, y otros directivos del Jerez Industrial en la que expuso los motivos de su marcha y oficializó su dimisión.

Además, Salvador Beato mostró su intención de tomar las riendas del club cuando Pedro Garrido finalice su mandato, y prueba que su desvinculación de la directiva ha sido cordial es que ofrecía al propio Pedro Garrido la posibilidad de unirse en el futuro a su directiva si Beato retoma las riendas del club.

Mientras, el club industrialista está a la espera del fallo de Apelación tras el recurso presentado.