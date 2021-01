Buena oportunidad para que el Jerez Industrial siga acumulando puntos

El Jerez Industrial tiene una excelente oportunidad para sumar tres nuevos puntos para seguir con pie firme en lo más alto de la clasificación del subgrupo 2 de la Primera Andaluza gaditana. Los de Juanjo Durán van a por la octava victoria consecutiva en casa del Recreativo Portuense, encuentro que se va a disputar en las instalaciones de El Juncal y no en el Marcos Monge. El encuentro comenzará a las cuatro y media de la tarde y estará dirigido por el colegiado José Manuel Muñoz Orihuela.

A priori, parece una salida fácil para el líder de la categoría. Los industrialistas han sumado los últimos 21 puntos que han disputado y además es el único equipo del grupo que no conoce la derrota. Enfrente estará un Recreativo Portuense que no ha ganado en las diez primeras jornadas. Como local, los rojiblancos han empatado dos partidos y perdido otros dos.

Los blanquiazules retoman la competición después de que la pasada semana se suspendiera el partido contra El Torno, ya que parte de la plantilla estuvo confinada unos días por orden de Sanidad tras un par de positivos en la UD Algaida, con el que se enfrentó hace dos semanas. Salvada la situación, el equipo ha regresado esta semana a los entrenamientos para preparar el choque contra los portuenses, con la principal novedad de Caballero, que ha regresado a la disciplina del equipo tras su paso por el CD Rota.

El centrocampista jerezano ha entrado en su primera convocatoria, que está formada por Álex García, Rubén Zarzuela, Manolo, Joselito, David, Rubén Olid, Jairo, Chico Benítez, Jesús Vega, Kevin, Yuni, Xavi, Caballero, Juan Rosillo, Jesús Barrera, Samu Ayala, Víctor y David Narváez. Los industrialistas van poco a poco dejando vacía la enfermería y para este encuentro sólo cuentan con las ausencias de Nico Carrasco y Sergio Narváez. Ambos están en la fase final de sus respectivas recuperaciones.

Juanjo no se fía

El técnico del Jerez Industrial, Juanjo Durán, no se fía del mal momento que atraviesa el equipo portuense, al que guarda cariño ya que fue el primer club al que entrenó en categoría sénior. “Vamos a un campo que siempre es complicado, lo sé por experiencia ya que estuve dos años allí y siempre es difícil ganar. Ahora mismo ocupan una plaza que no es la que les gustaría, pero cuentan con jugadores contrastados en la categoría para poder sacar la situación adelante como Pablo, Isaías, Rafi Cruz, Yerry, Jesuli... futbolistas con experiencia en categoría superior. En cuanto logren dos o tres victorias saldrán de esa situación”.

Durán apunta que “vamos con la confianza de seguir sumando, para nosotros es un partido importante porque la situación es complicada y ya tenemos la experiencia del año pasado, en cualquier momento la Federación puede parar la competición y no queremos que nos pase lo del año pasado, que estuvimos toda la liga en la primera posición y a falta de tres jornadas bajamos al segundo puesto y se paró la competición. Estamos con la mentalidad de seguir así por lo que pueda pasar”.