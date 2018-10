Balance del primer cuarto de liga: el Guadalcacín, mal

Tras cumplirse el primer cuarto de la competición y disputarse 11 de las 42 jornadas, los equipos jerezanos de Tercera División preparan su doble envite de la semana dispuestos a subir nota, lo que al Guadalcacín no le libraría del suspenso pero sí le motivaría para recuperar las muchas asignaturas pendientes con las que va a encarar los tres cuartos pendientes de la liga.

Así, las notas de los tres equipos jerezanos en este arranque de curso son muy diferentes porque mientras el Xerez DFC cumple con su objetivo de pelear por el play off, el Xerez CD no está respondiendo a las expectativas y ha cambiado de entrenador, al igual que un Guadalcacín que no conoce la victoria.

CD Guadalcacín: 22º con 1 punto. Ninguna victoria, un empate y 10 derrotas; 6 goles a favor y 22 en contra

Farolillo rojo en la clasificación y a 11 puntos de la permanencia, el CD Guadalcacín ha completado el peor arranque de sus cinco temporadas en Tercera División, inicio en el que se ha juntado una plantilla corta y limitada con las lesiones y que ha desembocado en la destitución de Javi Rivas como entrenador del equipo.

Que la temporada no iba a ser fácil para el Guada se atisbaba desde el pasado verano con el éxodo de futbolistas y los problemas para confeccionar la plantilla. Además, las lesiones de pesos pesados como Diego Galiano y la baja forma de algunos jugadores al iniciar el curso liguero obligaron al técnico portuense a tirar de juveniles a las primeras de cambio en el once inicial. La llegada de Jesús Mendoza al banquillo, la buena imagen en Córdoba y la intención de reforzar el equipo hacen que nadie tire la toalla en el Fernández Marchán aunque la desventaja a enjugar sea tremenda.

Seis derrota consecutivas, sangría que apenas taponó el 0-0 con la Lebrijana, y cuatro nuevos reveses en un inicio de campeonato cuesta arriba -los últimos rivales han sido nada menos que Xerez DFC, Ceuta, Algeciras y Córdoba B- destapaban todas las carencias de un equipo al que le hacen falta refuerzos de forma urgente y que ha cometido errores infantiles que han costado puntos.

Por lo pronto, han vuelto a la plantilla Pancy y Pablo Pérez, que aportan consistencia defensiva, y el club está a la espera del regreso de Marín y de la llegada de algún delantero.

Y es que en la plantilla del Fernández Marchán ya hubo movimientos antes: Topo tuvo que colgar las botas porque su rodilla no aguantaba más y Ayala y Chiqui dieron la espantá. Al menos regresó Rosales, todavía lejos de su mejor forma pero que tuvo que salir al ruedo ante la falta de efectivos porque Diego Galiano no estuvo recuperado hasta hace un par de jornadas.

Y después de un primer cuarto de competición con un calendario cuesta arriba, ahora el reto para el Guada de Mendoza es comenzar a recuperar el terreno perdido para llegar al final del campeonato con opciones de pelear la permanencia. Para ello y como bien señalaba el técnico jerezano, es fundamental que no se escapen puntos del Fernández Marchán y la primera oportunidad llega mañana con la visita de un rival directo, un Ciudad de Lucena que marca la salvación.