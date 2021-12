El COVID puede por segundo año con la San Silvestre 'Maratón Jerez'

La XI edición de la Carrera San Silvestre 'Maratón Jerez', organizada por la Asociación Deportiva Maratón Jerez con la colaboración del Ayuntamiento, ha sido suspendida por el club organizador debido a la situación actual de incidencia del COVID-19 en la ciudad.

Dadas las características de la carrera, que no es competitiva y que no requiere inscripción previa, no se puede saber de antemano el número de participantes, solicitar pasaporte COVID ni establecer controles de paso de los corredores durante el recorrido.

De esta forma, tanto el club como el Ayuntamiento "lamentan comunicar tal decisión debido a las expectativas que había de celebrar nuevamente tal evento tras la suspensión también en 2020 por la pandemia".