Cadenas, técnico del Jerez Industrial, explica los motivos del descenso

Una temporada ha durado el Jerez Industrial en la División de Honor. El equipo blanquiazul perdió la categoría el pasado viernes en La Algaba tras su empate con el también descendido Atlético Algabeño, justo un año después del celebrado ascenso logrado el 5 de junio de 2021 en Arcos en la final que disputó contra el Balón de Cádiz.

El Jerez Industrial jugará la próxima temporada en Primera Andaluza, categoría de la que tardó en salir diez largos años, dos lustros que se hicieron interminables en una división de la que es muy difícil escapar al subir sólo un equipo.

La temporada del Jerez Industrial ha sido muy mala, sobre todo una segunda vuelta en la que los blanquiazules se han hundido en la clasificación. Todo el mundo coincide en que la nómina de jugadores no se corresponde a la posición que ocupa en la tabla, pero sea por un motivo u otro, lo cierto es que el equipo no ha estado a la altura.

Javi Rivas fue destituido tras el empate en Arcos en la jornada 28 y nueve jornadas sin ganar. Con el míster del ascenso en el banquillo, los industrialistas acabaron la primera vuelta en la décima posición con 24 puntos, 4 por encima del descenso. Pero a partir de ahí, el equipo entró en barrena y cuando el portuense fue cesado el Industrial ya era cuarto por la cola y a 7 puntos de la salvación.

La directiva confió la plantilla a un tándem formado por José Manuel Cadenas y Miguel Mateo, llegaron varios jugadores para reforzar al equipo, pero la tónica ha sido la misma y los números tampoco han mejorado: dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

"Por más que se ha intentado, no ha podido ser", apunta José Manuel Cadenas. "No hemos dado con la tecla o la pelota no ha querido entrar". Los técnicos ya eran conscientes de que salvar la categoría con diez partidos por delante y a 7 de la salvación iba a ser difícil. "Cuando nos hicimos cargo, el equipo ya estaba en una dinámica muy negativa y los jugadores estaban psicológicamente muy tocados".

Cadenas y Mateo debutaron con derrota en Arcos ante la Peña Rociera, un rival directo, y tras un empate en casa del Atlético Central llegaron dos victorias consecutivas contra el Guadalcacín y en casa del líder Ayamonte. Pero la derrota contra el Torreblanca "fue la puntilla, veníamos de esas dos victorias y el equipo empezaba a creérselo". A partir de ahí, tres derrotas y el empate del pasado viernes que mandaba al equipo a Primera Andaluza.

El técnico es de la opinión de que había plantilla para mucho más. "Siempre lo hemos dicho, tenemos una buena plantilla. En cuanto a nombres hay buenos jugadores, pero como equipo nos ha faltado algo. Ha habido jugadores que no se han podido quitar el peso que llevaban encima y hubo partidos en los que sí desarrollamos el juego que queríamos, pero otros no".

"Todos tendremos que hacer un examen de conciencia y acarrear con nuestras responsabilidades, yo el primero, hasta pasar por los jugadores y la directiva. Todos tenemos nuestra parte de culpa, si no, no estaríamos aquí. Unas veces por planificación, otras veces porque el plan de partido no ha sido el correcto y otras por no estar acertados, pero todos tenemos nuestra parte de culpa".

Quedan dos jornadas para acabar la temporada y el técnico señala que "tenemos que respetar la competición y respetar el escudo que llevamos en el pecho y a la afición, que siempre ha estado con nosotros. Debemos terminar con dignidad y de la mejor manera posible e intentar dedicarle una victoria a la afición que tanto se lo merece".