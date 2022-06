Cadenas, técnico del Jerez Industrial: "Le debemos un triunfo a nuestra afición"

El técnico del Jerez Industrial, José Manuel Cadenas, ha comentado en la previa del encuentro que juega su equipo este domingo contra la Lebrijana, último en casa y tras consumarse el descenso a Primera Andaluza, que "iremos a por la victoria, estamos obligados a ofrecérsela a nuestra afición", sobre todo después de que la pasada semana se perdiera la categoría y que hace dos jornadas el equipo cayera 1-6 contra La Palma.

Cadenas explica que "especulaciones cero, nosotros vamos a ir a ganar" y aunque el Jerez Industrial no se juega nada, señala que "si tenemos presión, en el sentido de que le debemos un triunfo a nuestros aficionados y por eso hay que intentar ganar". El técnico espera un buen recibimiento de los suyos porque "a nuestra afición no le podemos reprochar nada, nos ha estado apoyando toda la temporada y por eso digo que le debemos una victoria, siempre se ha volcado con el equipo y los jugadores. La del Industrial es una afición que tiene muy arraigado su sentimiento por el club y el escudo", dice.

La Lebrijana sí que se juega mucho, nada menos que la permanencia y Cadenas espera un rival que "va a venir a hacer su partido y a intentar ganar", pese a que sus últimos resultados no sean demasiado buenos (una victoria en seis partidos).

El técnico industrialista ha citado a cuatro juveniles, aunque en principio ninguno será titular: "Sacaremos un once muy reconocible para ir a por el triunfo. Tenemos que salir con intensidad, apretando y que el primer disparo sea nuestro". Cadenas reconoce que "psicológicamente" su equipo no está fino, pero apela a la "dignidad" para sumar los tres puntos, máxime tras el descenso de la pasada semana y la goleada sufrida en casa contra La Palma: "No sé en qué partido lo pasé peor, si en el 1-6 contra La Palma o el otro día, porque con el 1-2 y antes del empate tuvimos seis ocasiones clarísimas y era nuestra última bala. Nos ha faltado todo el año esa pausa y tranquilidad".