Cala "Esta derrota nos hará mentalmente más fuertes"

Paco Cala, entrenador del Jerez Industrial, no cree que la primera derrota de la temporada, sufrida el pasado domingo ante el Chiclana, pase factura a sus jugadores, que "lo dieron todo" frente a un rival que se dedicó a "dejar pasar los minutos". Para el entrenador industrialista, a su equipo le faltó suerte de cara a gol, pero "hicimos muchísimas cosas buenas para habernos llevado un resultado positivo".

Así, el técnico lebrijano aseguró sentirse "triste" porque el esfuerzo de sus jugadores no les valió para al menos empatar el encuentro ante un aspirante al ascenso. "El fútbol tiene estas cosas. A lo mejor otros días ponemos menos en el campo y nos llevamos un resultado mejor. Hicimos muchísimas cosas y no tuvimos suerte. De cara a gol estuvimos fallones, ellos aprovecharon su oportunidad, creo que en claro fuera de juego, y a partir de ahí se dedicaron a darnos el balón y nosotros intentamos entrar por un lado y por otro. El gol no llegó ni de penalti".

Es un día para creer más en nosotros, el Chiclana seguro que se fue preocupado al ver que somos un gran rival"

El entrenador blanquiazul aseguró que el partido tuvo dos jugadas claves. La primera, "la ocasión de Pascu. Si llega a marcar, nos ponemos 1-0 y la historia cambia porque a renglón seguido ellos hicieron el gol". La segunda jugada clave, el penalti. "Ellos estaban empezando a acusar nuestro cambio de sistema, iban de un lado a otro y ya no llegaban bien a las ayudas... Si marcamos el penalti es otra historia. En el fútbol es el gol el que marca las distancias. No marcamos el penalti y a raíz de ahí ellos creyeron más en reforzar el 1-0 y lo consiguieron a base de pérdidas de tiempo y del buen portero que tienen". No obstante, el técnico añadió que estaba "contentísimo por el esfuerzo de los chavales pero tristes porque de ese esfuerzo no sacamos recompensa".

El Chiclana estuvo mejor en la primera mitad, cerrando bien por el centro y sin dejar espacios a un Industrial que tampoco exploró las bandas con asiduidad. Por ello, Cala cambió el sistema en la segunda mitad "para acumular a más gente del centro del campo para arriba y ellos ya no circularon, les robábamos y creamos muchas situaciones de gol pero muchas veces sin finalización. Intentamos pivotear por dentro, llegar por las bandas y tirar muchos centros y eso lo hicimos. Rematamos algunas, pero sin llegar a buen puerto. En los últimos quince minutos los encerramos e hicimos muchas situaciones de gol. La diferencia entre el Chiclana y nosotros fue el gol que hicieron. Mi equipo estuvo muchísimo mejor y jugando así, teniendo esta actitud y partiéndonos la cara hasta el final, seguro que vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder porque el fútbol no nos va a condenar si estamos con esta actitud, el equipo lo dejó todo en el campo".

De cualquier forma, Cala cree que su equipo va a sacar alguna que otra lección del partido del domingo: "Es un día para creer más en nuestra idea y en nuestro objetivo. Ya le dijimos al equipo que no pasaba absolutamente nada si se perdía porque queda muchísimo. Seguro que el Chiclana se va preocupado porque ha visto que somos un gran adversario de cara a arrebatarle el ascenso de categoría, seguro seguro que están preocupados en ese aspecto. Ellos han tenido más suerte pero ya veremos más adelante. Hemos aprendido a sufrir y a que hay que dejarlo todo hasta el final. Esto nos va a hacer mentalmente más fuertes".

Al técnico industrialista se le preguntó por la actitud del Chiclana, perdiendo tiempo y renunciando al ataque. "El otro día en El Puerto cuando marcamos el 0-1 también fuimos listos, empezamos a mover la pelota, a que pasaran los minutos y al final cogimos otra contra. No podemos mirar al Chiclana como un espejo a porque ha tenido suerte. Les salió bien la apuesta".